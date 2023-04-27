Lux Express увеличивает число рейсов Рига - Таллинн до 12 в день

Автобусы из Таллинна в Ригу отправляются почти каждый час с 7:00 до 18:00. Последний автобус отправляется с Таллиннского автовокзала в 22:30 и прибывает в Ригу в 02:35. В это же время отправляется первый автобус из Риги в Таллинн. Затем автобусы Рига - Таллинн также отправляются почти каждый час с 7:00 до 18:00.

Другие маршруты Lux Express в Балтийском регионе также обслуживаются с достаточной частотой, чтобы удовлетворить постоянно растущий пассажиропоток. На линии Тарту - Рига каждый день в обоих направлениях отправляются по три автобуса. Из Таллинна в Вильнюс прямой автобус ходит два раза в день, кроме того, существует множество вариантов при пересадке в Риге. С одной или двумя пересадками можно легко добраться из Таллинна в Варшаву. Lux Express обеспечивает семь ежедневных рейсов в обоих направлениях между Ригой и Вильнюсом и с 28 апреля три ежедневных рейса в обоих направлениях между Вильнюсом и Варшавой.

Как и на маршрутах в пределах Эстонии, в этом году на международных направлениях автобусы Lux Express будут перевозить до 4 велосипедов. Велосипедный билет можно бесплатно забронировать вместе с обычным билетом на сайте luxexpress.eu. В каждом автобусе есть специальные чехлы, которые защищают как велосипеды, так и другой багаж.