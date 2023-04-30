Латвия внесет деньги для поддержки европейской интеграции Украины

Программа предназначена для поддержки европейской интеграции Украины и проведения необходимых реформ для достижения стандартов OECD, а также для содействия вступлению Украины в OECD и Европейский союз (ЕС). В то же время страновая программа OECD для Украины будет выступать в качестве инструмента восстановления на Межведомственной донорской координационной платформе восстановления Украины, которой управляют США, ЕС и Украина. OECD является частью этой координационной платформы и оказывает поддержку по вопросам политики, в которых организация обладает знаниями и опытом.