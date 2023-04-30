Латвия внесет деньги для поддержки европейской интеграции Украины

Латвия внесет 30 000 евро в бюджет украинской страновой программы Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), свидетельствует подготовленный Министерством иностранных дел (МИД) проект приказа, размещенный на портале проектов правовых актов, который планируется согласовать до 3 мая.
Программа предназначена для поддержки европейской интеграции Украины и проведения необходимых реформ для достижения стандартов OECD, а также для содействия вступлению Украины в OECD и Европейский союз (ЕС). В то же время страновая программа OECD для Украины будет выступать в качестве инструмента восстановления на Межведомственной донорской координационной платформе восстановления Украины, которой управляют США, ЕС и Украина. OECD является частью этой координационной платформы и оказывает поддержку по вопросам политики, в которых организация обладает знаниями и опытом.
Страновая программа OECD для Украины создаст основу для более структурированного партнерства между OECD и Украиной, предоставив Украине возможность ознакомиться с методами работы OECD, внедрить рекомендации OECD, стандарты политики и лучшие практики, постепенно интегрироваться в работу структур OECD, а также установить связи с сетью экспертов по государственному управлению в странах OECD.
В прошлом году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал официальную заявку в OECD на вступление Украины в организацию.
Совет OECD признал Украину перспективным государством-членом OECD и предложил генеральному секретарю OECD начать "первоначальный диалог о присоединении" с Украиной.
На своей январской сессии совет OECD согласился пригласить Украину к участию в страновой программе OECD и предложил комитету OECD по внешним связям принять решение о реализации страновой программы. Комитет по внешним связям OECD одобрил страновую программу OECD для Украины, а 18 апреля ее поддержал совет OECD.
Ожидается, что страновая программа OECD для Украины будет полностью финансироваться за счет добровольных взносов стран-членов OECD в рамках многолетнего механизма финансирования с четко определенными результатами и согласованным гибким графиком. Программа будет действовать в течение четырех лет.
Финансирование в размере 30 000 евро на взнос в бюджет страновой программы OECD для Украины в 2023 году будет обеспечено за счет средств, выделенных в бюджетной программе МИД "Взносы в международные организации" , путем перенаправления средств, оставшихся после обязательного ежегодного взноса Латвии в бюджет OECD на 2023 год.
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