Декларация чиновника ⟩ Сколько заработала министр здравоохранения за прошлый год?

14 декабря прошлого года Меньгелсоне стала министром здравоохранения, а до этого была генеральным директором Латвийской конфедерации работодателей (LDDK).

Заработная плата, выплаченная Государственной канцелярией, составила 3 ​​474 евро, заработная плата, выплаченная LDDK, составила 72 848 евро, а в качестве пособия она получила 1 200 евро.

В прошлом году у министра также было два безналичных вклада в Swedbank - каждый на сумму 7560 евро. С другой стороны, ее наличные сбережения достигли 250 евро.

Меньгелсоне принадлежит грузовой фургон Ford Transit 1987 года выпуска.

Также Меньгелсоне владеет квартирой в Риге и Елгаве, землей в Лиелварде, а также другой недвижимостью в Рембатской волости и Риге.