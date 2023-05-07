Главное за 7 мая ⟩ Банда подростков в Иманте, пожар у Circle K и смерть героя культового мема

Длинные выходные подошли к концу, пора возвращаться на работу. 🥲 Зато погода, кажется, наконец возвращается к норме. Провожая морозную неделю, вспомните главные события в Латвии и мире за уходящее воскресенье, 7 мая.
Новости Латвии:
В пятницу, 5 мая, возле спорткомплекса "Иманта" банда подростков с ножами напала на нескольких сверстников, которым удалось вырваться, забежать в ближайший подъезд и укрыться в квартирах жильцов. Один из них укрыться не успел и был избит в Анниньмуйжском лесу. Видео избиения стремительно распространилось в социальных сетях.
В Пурвциемcе на улице Г. Астрас возле автозаправочной станции Circle K загорелся деревянный сарай.
Значительное количество полицейских и волонтеров продолжают поиск пропавшей в Роговке семилетней Юстине Рейниковой, имеющей проблемы со здоровьем.
За рубежом:
В ДТП под российским городом Гусь-Хрустальный погиб герой интернет-мема "Ломай меня полностью" Шайдабек Эседуллаев.
По данным Минобороны Румынии, маневры истребителя РФ вызвали "высокий уровень турбулентности и серьезные трудности в управлении" польским самолетом, патрулировавшим над Черным морем.
Ожидания от контрнаступления, к которому готовятся ВСУ, завышены в мире, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью влиятельной американской газете Washington Post.
Никогда крупнейшая экономика мира не была так близка к дефолту. Может ли Америка оказаться в кризисе по собственной воле и утянуть за собой весь мир?
Интересное чтиво:
Для Келли - героини этой истории - традиционная эстонская благотворительная акция "Утиное ралли" в этом июне будет отличаться от тех, что проходили в прошлые годы. Несколько недель назад она попрощалась с сыном Андри, который умер после двух с половиной лет борьбы с редким видом рака костей. Андри едва исполнилось 18 лет.
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