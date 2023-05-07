Главное за 7 мая ⟩ Банда подростков в Иманте, пожар у Circle K и смерть героя культового мема

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Для Келли - героини этой истории - традиционная эстонская благотворительная акция "Утиное ралли" в этом июне будет отличаться от тех, что проходили в прошлые годы. Несколько недель назад она попрощалась с сыном Андри, который умер после двух с половиной лет борьбы с редким видом рака костей. Андри едва исполнилось 18 лет.

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6 мая в клубе First выступили кумиры молодого поколения - украинская группа "Пошлая Молли".

Нападающая "Орландо Прайд" Сидни Леру потребовала у EA Sports уменьшить ей грудь в футбольном симуляторе FIFA 23.

Младший сын принца и принцессы Уэльских, пятилетний принц Луи - настоящий искатель приключений. Он это доказал уже на нескольких публичных мероприятиях. Активность, любопытство и темперамент принца Луи не раз заставляли его родителей нахмурить брови. Как бы то ни было, принц Луи - живой ребенок, чье искреннее поведение покоряет всех поклонников королевской семьи!

В Сети не стихают страсти вокруг Максима Галкина и Аллы Пугачевой. На этот раз ряд СМИ написал и о Светлане Лободе. О самых громких слухах рассказываем в еженедельной рубрике RUS TVNET "Звездные страсти". Итак, поехали!