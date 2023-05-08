Микелсонс о проекте СПГ-терминала в Скулте: ведутся переговоры с новым инвестором

Для реализации проекта терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Скулте в настоящее время ведутся переговоры с новым инвестором, который готов развивать его на коммерческой основе, рассказал в понедельник в программе TV3 "900 секунд" генеральный директор АО Skulte LNG Terminal Ренар Микелсонс.
Он отметил, что с учетом решения правительства, не поддержавшего строительство терминала в Скулте, компании приходится привлекать инвестора, который готов реализовать проект на коммерческой основе. Имя нового потенциального инвестора гендиректор Skulte LNG Terminal не назвал.
"Мы вынуждены привлечь другого инвестора, не с таким дешевым возвратом капитала, как было бы возможно в данный момент, а такого, кто готов развивать терминал на коммерческой основе", - сказал Микелсонс, добавив, что при поддержке правительства проект можно было бы реализовать значительно проще.
Он также выразил надежду, что в мае удастся достичь соглашения с новым инвестором.
Как сообщалось, в апреле правительство решило не предоставлять никаких финансовых гарантий разработчикам проекта СПГ-терминала в Скулте.
Министр климата и энергетики Раймонд Чударс тогда сказал, что терминал может быть построен, если разработчики завершат оценку воздействия на окружающую среду и реализуют проект на коммерческой основе.
Чударс сообщил, что Министерство климата и энергетики получило от правительства мандат на продолжение переговоров с Эстонией о совместном использовании СПГ-терминала в Палдиски.
По сравнению с началом прошлого года, когда, по словам министра, правительство приняло ряд решений в стрессовых условиях, инфраструктура поставок СПГ в регионе значительно расширилась. Более того, потребление природного газа теперь на 30% меньше, чем мощность поставок существующих терминалов.
Как сообщалось, в сентябре 2022 года Сейм принял законопроект, который предусматривал для СПГ-терминала в Скулте статус объекта национальных интересов, но не предусматривал государственных гарантий поставок газа через него. Компания Skulte LNG Terminal нашла стратегического инвестора и подала правительству предложения о предпочтительных формах сотрудничества, но в конце февраля правительство отклонило эти условия.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш тогда заявил, что правительство не отказалось от позиции, что Латвии необходим собственный терминал, однако отклонило предложения потенциального инвестора, так в них содержались слишком высокие требования к государству.
Министерству климата и энергетики поручено продолжить работу над возможностями строительства терминала, в том числе с привлечением государственных компаний.
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