Микелсонс о проекте СПГ-терминала в Скулте: ведутся переговоры с новым инвестором

По сравнению с началом прошлого года, когда, по словам министра, правительство приняло ряд решений в стрессовых условиях, инфраструктура поставок СПГ в регионе значительно расширилась. Более того, потребление природного газа теперь на 30% меньше, чем мощность поставок существующих терминалов.

Как сообщалось, в сентябре 2022 года Сейм принял законопроект, который предусматривал для СПГ-терминала в Скулте статус объекта национальных интересов, но не предусматривал государственных гарантий поставок газа через него. Компания Skulte LNG Terminal нашла стратегического инвестора и подала правительству предложения о предпочтительных формах сотрудничества, но в конце февраля правительство отклонило эти условия.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш тогда заявил, что правительство не отказалось от позиции, что Латвии необходим собственный терминал, однако отклонило предложения потенциального инвестора, так в них содержались слишком высокие требования к государству.

Министерству климата и энергетики поручено продолжить работу над возможностями строительства терминала, в том числе с привлечением государственных компаний.