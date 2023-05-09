Российское СМИ: шесть регионов РФ исчерпали бюджетные резервы

Хотя в целом "подушка безопасности" или денежные резервы российских регионов в 2022 году увеличились на 13% и достигли 2,28 трлн рублей (26,7 млрд евро), некоторые регионы были вынуждены активно тратить свои сбережения, в том числе часть из них истратили их полностью.

К такому выводу пришли аналитики российского рейтингового агентства "Эксперт РА", проанализировав данные портала "Электронный бюджет", сообщает российское издание РБК.

Больше всего резервы истощила республика Тыва. По мнению аналитиков "Эксперт РА", в регионе "больше ничего не осталось".

Калмыкия, Бурятия, Карелия, Мурманская область и Чукотский автономный округ также потратили большую часть резервов, накопленных в предыдущие годы, на закрытие "дыр" в местных бюджетах.

По оценке аналитиков, в целом российские регионы прошлый год закончили с небольшим профицитом бюджета в 50 млрд рублей (584,5 млн евро). Из них 50 завершили 2022 год с плюсом или профицитом доходов, а 35 - с дефицитом бюджета.