Шесть регионов России еще в прошлом году исчерпали остаток бюджетных резервов и начали 2023 год с полным или почти полным отсутствием средств на счетах.
Российское СМИ: шесть регионов РФ исчерпали бюджетные резервы
Хотя в целом "подушка безопасности" или денежные резервы российских регионов в 2022 году увеличились на 13% и достигли 2,28 трлн рублей (26,7 млрд евро), некоторые регионы были вынуждены активно тратить свои сбережения, в том числе часть из них истратили их полностью.
К такому выводу пришли аналитики российского рейтингового агентства "Эксперт РА", проанализировав данные портала "Электронный бюджет", сообщает российское издание РБК.
Больше всего резервы истощила республика Тыва. По мнению аналитиков "Эксперт РА", в регионе "больше ничего не осталось".
Калмыкия, Бурятия, Карелия, Мурманская область и Чукотский автономный округ также потратили большую часть резервов, накопленных в предыдущие годы, на закрытие "дыр" в местных бюджетах.
По оценке аналитиков, в целом российские регионы прошлый год закончили с небольшим профицитом бюджета в 50 млрд рублей (584,5 млн евро). Из них 50 завершили 2022 год с плюсом или профицитом доходов, а 35 - с дефицитом бюджета.
Также отмечается, что хотя с осени прошлого года в среднем в каждом третьем регионе наблюдалось падение налоговых поступлений, в пяти регионах падение было катастрофическим.
Например, в Тюменской области налоговые поступления в последнем квартале 2022 года снизились на 48,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Доходы Красноярского края уменьшились на 39%, Мурманской области - на 33%, Хакасии - на 32%, Кемеровской области - на 30%.
В этом году регионам России также придется считаться с финансовыми проблемами, что, соответственно, еще больше "съест" ранее накопленные резервы, считают аналитики, объясняя это влиянием санкций, применяемых западными странами. Многие российские компании больше не имеют возможности экспортировать в страны Запада, соответственно уменьшились их доходы и сумма уплачиваемых налогов. Также некоторые иностранные компании прекратили работу в России.
Если на начало текущего года совокупные денежные резервы регионов России составляли упомянутые 2,28 трлн рублей, то к концу года аналитики прогнозируют их снижение на 800 млрд рублей (9,4 млрд евро) - до 1,44 трлн рублей (16,8 млрд евро).
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