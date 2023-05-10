Инфографика ⟩ В Латвии снижается уровень безработицы

В конце апреля в NVA было зарегистрировано 50 808 безработных, что на 3029 меньше, чем в конце марта (53 837 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в апреле был в Рижском регионе - 4,3% экономически активного населения (-0,2 проц. пункта), самый высокий, как и месяцем ранее, сохранился в Латгале - 12% (-0,6 проц. пункта).

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 5,7% (-0,7 проц. пункта), в Земгале - 5,3% (-0,5 проц. пункта), в Видземе - 5,7% (-0,5 проц. пункта).

Уровень зарегистрированной безработицы в Риге снизился на 0,1 проц. пункта до 4,4% экономически активного населения.

В прошлом году безработица в Латвии составила 6,1% экономически активного населения.