Видео ⟩ Для терминала в Скулте ищут нового инвестора

Разработчики, однако, не согласны с тем, что это какие-то огромные гарантии, они нужны сугубо для того, чтобы терминал смог занять свое место на рынке. В настоящее время идет поиск инвестора, который был бы готов реализовать проект без государственной поддержки, но понятно, что нельзя будет уложиться в сроки по статусу объекта национального интереса.