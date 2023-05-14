Видео ⟩ Для терминала в Скулте ищут нового инвестора

Судьба широко обсуждаемого проекта терминала сжиженного газа в Скулте довольно туманна, но разработчики проекта все равно ищут возможности для реализации терминала, сообщает TV3 Ziņas.
Осенью прошлого года Сейм присвоил газовому терминалу Скулте статус объекта общегосударственного значения, упростив тем самым различные административные процедуры реализации проекта, а сами застройщики сообщали о повышении интереса потенциальных инвесторов.
При этом Кабинет министров не желал предоставлять потенциальному инвестору проекта ожидаемые от государства гарантии.
Разработчики, однако, не согласны с тем, что это какие-то огромные гарантии, они нужны сугубо для того, чтобы терминал смог занять свое место на рынке. В настоящее время идет поиск инвестора, который был бы готов реализовать проект без государственной поддержки, но понятно, что нельзя будет уложиться в сроки по статусу объекта национального интереса.
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