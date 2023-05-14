Главное за 14 мая ⟩ Страсти по "Евровидению", "красно-бело-красный" заезд и пенсия Левитса

В ночь на 14 мая российские войска атаковали Украину с разных направлений, сообщили Воздушные силы Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога. По данным украинской стороны, в нападении участвовали ударные беспилотники типа "Шахед", крылатые ракеты "Калибр", Х-101, Х-555 и Х-55, пишет "Медуза".

Президент Украины Владимир Зеленский "за закрытыми дверями" предлагал совершить дерзкие атаки на территории России. Об этом в субботу, 13 мая, пишет газета The Washington Post со ссылкой на "слитые" секретные документы американской разведки.

Лидер группы наемников "Вагнер" Евгений Пригожин должен быть осторожен с чаем, потому что Кремль может наказать его за резкую критику Владимира Путина, пишет Politico.

В воскресенье президент Беларуси Александр Лукашенко не явился на празднование Дня государственного флага, герба и гимна.

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Хозяйка фермы Лийвамяэ Кадри Кивит может только благодарить судьбу за то, что не торопилась заходить в теплицу, потому что через несколько мгновений ее уже не было, пишет Rus.Postimees.

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