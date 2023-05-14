Главное за 14 мая ⟩ Страсти по "Евровидению", "красно-бело-красный" заезд и пенсия Левитса

Воскресенье, 14 мая, началось громко - мы знаем победительницу "Евровидения-2023", ею стала представительница Швеции Лорин. Об этом, а также о других важных событиях, которые произошли в течение дня, можно прочитать в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Ежемесячная пенсия Эгила Левитса после окончания полномочий президента Латвии может составить около 6700 евро.
67-й международный песенный конкурс "Евровидение" завершился победой Швеции. Стали известны результаты полуфинала, и теперь мы знаем, какое место заняла Латвия.
13 мая в Ливерпуле прошел финал 67-го международного конкурса "Евровидение", в котором приняли участие 26 стран. В этом году победу одержала участница из Швеции Loreen. Рассказываем, как проходило голосование в Латвии и кому зрители отдали больше всего голосов.
В воскресенье, 14 мая, в Риге прошел заезд с флагами "Едины под красно-бело-красным", организованный Национальным объединением. Заезд прошел от Луцавсалы до границы города и завершился вновь на Луцавсале.
На следующей неделе после теплого понедельника погода станет более прохладной и дождливой, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
13 мая в Ливерпуле прошел финал 67-го международного конкурса "Евровидение", в котором приняли участие 26 стран. В этом году победу одержала участница из Швеции Loreen (583 балла)!
Реджеп Тайип Эрдоган правит Турцией уже два десятилетия. За эти годы он прошел путь от премьера-реформатора до президента-автократа и по ходу дела превратил Турцию из небогатой светской демократии на периферии Европы в небедную региональную исламскую державу.
В ночь на 14 мая российские войска атаковали Украину с разных направлений, сообщили Воздушные силы Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога. По данным украинской стороны, в нападении участвовали ударные беспилотники типа "Шахед", крылатые ракеты "Калибр", Х-101, Х-555 и Х-55, пишет "Медуза".
Президент Украины Владимир Зеленский "за закрытыми дверями" предлагал совершить дерзкие атаки на территории России. Об этом в субботу, 13 мая, пишет газета The Washington Post со ссылкой на "слитые" секретные документы американской разведки.
Лидер группы наемников "Вагнер" Евгений Пригожин должен быть осторожен с чаем, потому что Кремль может наказать его за резкую критику Владимира Путина, пишет Politico.
В воскресенье президент Беларуси Александр Лукашенко не явился на празднование Дня государственного флага, герба и гимна.
Интересное чтиво:
Раньше в Латвии стеснялись отвечать на вопросы социологов касательно секса и доходов, после 24 февраля 2022 года круг "неудобных тем" расширился, особенно среди русскоязычных респондентов, в эфире "Кто вам платит?" отметил социолог, глава Центра исследований SKDS Арнис Кактиньш.
"Евровидение-2023" подошло к концу. Чем порадовал, а чем огорчил праздник современной музыки, который вместо Украины прошел в Великобритании? Разбираемся в рубрике "Липину интересно"!
6 сентября 2014 года рано утром на испанском курорте пропала 30-летняя латышка Агнесе Клявиня. Несколько лет спустя было опубликовано видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, как в тот роковой день Агнесе вместе с двумя британскими мужчинами нехотя садится в автомобиль. Было высказано предположение, что женщина умерла. Время шло, подозреваемых осудили, при этом останки Клявини так и не нашли. Однако находка испанского садовника в конце апреля, возможно, стала важным поворотом в деле пропавшей латышки.
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