Минфин отказался выделить деньги Daugavpils ūdens на устранение аварии

Согласно проекту распоряжения правительства, подготовленному Министерством охраны окружающей среды и регионального развития, из резервных фондов Даугавпилсскому самоуправлению планировалось выделить 159 459 евро на покрытие расходов, связанных с устранением последствий аварии на иловых полях Križi.

Указанные средства предполагалось направить на покрытие расходов на аварийные работы:

устройство систем аэрации воды в нижнем течении реки Стропица, восстановление обрушившейся насыпи и строительство временных дорог, сбор ила, засыпание иловых вод щепой, откачку воды из дренажной канавы, строительство дамб с дренажным щебневым слоем, мониторинг поверхностных вод и др.

Однако, по информации на портале законопроектов, с учетом возражений Минфина принято решение не направлять на заседание правительства распоряжение о выделении средств.

В Минфине заявили, что самоуправление было обязано застраховать сдаваемый в аренду объект инфраструктуры, поэтому теперь оно должно взять на себя ответственность за объект.

Как сообщалось, 25 ноября 2021 года из-за аварии с иловых полей Križi в окружающую среду было выброшено приблизительно 14 тыс. тонн осадка сточных вод, при этом загрязнение попало в реку Ликсна. Государственная служба окружающей среды подсчитала ущерб, нанесенный окружающей среде, и обязала предприятие, осуществляющее на объекте коммерческую деятельность, заплатить в государственный бюджет 10 463 евро.