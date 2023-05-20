Открытие газового рынка: сколько домохозяйств сменили поставщика?

Газоснабжающие компании позитивно оценивают ситуацию и ожидают активизации по мере приближения осени и следующего отопительного сезона. По словам руководителя департамента домохозяйств Latvijas gāze Дианы Тивчи, с открытием газового рынка около 2% покупателей выбрали другого продавца.

"При этом мы видим, что поток на заключение новых договоров находится на постоянном уровне по сравнению с предыдущими месяцами. Видим мы и возврат клиентов от других торговцев. Поэтому можно сказать, что изменение количества клиентов находится на прогнозируемом уровне, также мы активно работаем над развитием дополнительных предложений. Движение незначительное, но мы его ожидали, потому что это все-таки свободный рынок", - сказала представитель Latvijas gāze.

Elenger, дочерняя компания эстонского предприятия Eesti Gaas, заключила договоры на поставку природного газа примерно с 2000 домохозяйств. В основном это дома, в которых природный газ используется для отопления, а также для приготовления пищи, сказал Давис Скулте, председатель правления Elenger. "Это лучший результат, чем мы ожидали. Мы все же новый игрок, неизвестный широкой публике.

Основная причина, по которой рынок природного газа открыт, - это возможности выбора и цены, которые формируются в соответствии с рыночной ситуацией.

Для клиентов, выбравших гибкий план, мы уже дважды снизили цены - с мая и с июня, то же самое предусмотрели и в июле. Так и должно быть - в условиях рынка", - сказал Скулте.

Об увеличении доли рынка на 20-30% говорит и третья компания, поставляющая природный газ населению - Latvenergo, которая с 2019 года оказывает данную услугу под брендом Elektrum. Количество клиентов компании среди домохозяйств на конец прошлого года составляло около 20 000, а в настоящее время оно достигло почти 40 000 домохозяйств.