Некоторым больницам предлагают отказаться от круглосуточного хирурга

Министерство здравоохранения подготовило предложения по организации больничной сети, которые включают создание центров методического руководства для обеспечения одинакового качества лечения, а также предложение исключить специалистов нескольких профилей из круглосуточной доступности приемных отделений в ряде региональных больниц, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto. В основном это хирурги, анестезиологи и реаниматологи.
В Латвии в 2021 году умерло 3 679 человек, которые впоследствии были зарегистрированы как "смерть, которую можно было предотвратить с медицинской точки зрения", согласно данным SPKC.
около десяти человек каждый день, и чаще всего в Латгалии. Это люди, которые не умерли бы, если бы получили адекватную медицинскую помощь, чего по разным причинам не произошло.
Министерство здравоохранения изложило на бумаге план реформы, который должен обеспечить всем пациентам одинаковое качество лечения, с точными требованиями к каждому профилю больницы.
"Мы говорим, что больницы оценивают. И тогда мы принимаем решение о том, что делать дальше с этими больницами.
"Эти критерии - одно, а время прибытия службы скорой помощи и то, как пациент может добраться в медицинское учреждение - другое. ще одна вещь, которую нам нужно пересмотреть, и она упоминается, может быть, там не очень хорошо написано, это так называемый план госпитализации", - сказала представитель Минздрава Санита Янка.
Незадолго до утверждения государственного бюджета коалиционные политики поручили министерству подготовить план реформ, дав на это около месяца. Когда предложения были готовы, на их согласование был отведен еще более короткий срок - три дня.
Но план возник не на пустом месте. План развития больничной сети уже был разработан в сентябре прошлого года. Однако близость выборов, вероятно, не позволила этому документу покинуть стол бывшего министра здравоохранения и попасть в повестку дня правительства.
Однако новое предложение лишь частично совпадает с ранее обсуждавшимся. Неожиданные подробности также вызвали недоумение у представителей районных больниц.
"В больницах первого, второго и третьего уровня внезапно убрали специалистов из приемных отделений, а в самом документе нет объяснения, почему это было сделано", - говорит Дайна Мурмане-Умбрашко, руководитель отдела развития больницы Балви и Гулбене.
Согласно этому предложению, во многих больницах первого, второго и третьего уровня в регионах Латвии в приемных отделениях больше не будет круглосуточно дежурящих хирургов и/или анестезиологов-реаниматологов.
"Мы можем точно сказать, что доступность ухудшится, потому что этих пациентов нужно будет куда-то везти, потом им, возможно, придется возвращаться, даже ночью. Как все это обеспечить - вопрос, который мы обсуждаем с руководителями больниц уже несколько десятилетий", - говорит глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс.
Например, больница в Мадоне является одним из лидеров по хирургической активности среди региональных учреждений, но анестезиолог был исключен из круглосуточной доступности специалистов в приемном отделении.
Глава больницы говорит, что такой план не может быть принят. "Больница скорой медицинской помощи, больница третьего уровня, такая, как мы, в режиме 24/7 без анестезиолога и реаниматолога - это невообразимо.
Нас также беспокоят критерии качества, которые должны быть разработаны до конца года, вопрос о том, когда они будут внедрены. Потому что опыт показывает, что важно установить разумные критерии, обсудить их, а больницы могли бы их внедрить", - говорит Лига Шерна, председатель правления Мадонской больницы.
Чиновник Минздрава подчеркивает, что все, что планируется, делается на благо пациентов, именно во имя качества.
"Много разных больниц. Есть больницы, где эти два специалиста не работают [сейчас] круглосуточно. И если мы сохраним это требование, это будет означать, что больницы должны предоставлять этих двух специалистов.
Нам бы не хотелось, чтобы развивалась такая ситуация, когда врач заканчивает дежурство в одной больнице и переходит в другую, и работает 24 часа и еще 24 часа", - говорит Санита Янка.
Критерии качества, на которые ссылаются представители больниц, являются одним из предложений, которые также обсуждались ранее.
Идея состоит в том, чтобы создать девять центров методического управления для контроля качества лечебных процессов по всей стране. Они будут отвечать не только за разработку рекомендаций, алгоритмов лечения и подобных критериев, но и за проведение проверок соблюдения больницами этих рекомендаций и критериев. Эти центры должны быть созданы к началу следующего года и потребуют дополнительных ресурсов в размере около трех миллионов евро.
"Есть несколько действительно важных шагов, против которых мы не возражаем - нам нужно говорить о критериях качества, но в обмен на это нет ничего, скажем, в графе, где требуется финансирование.
Потому что не может быть так, что мы повышаем планку за счет существующего, уже недостающего финансирования, это просто невозможно, а это основные вещи, которые волнуют больницы", - говорит Мурмане-Умбрашко.
По словам представителей больницы, установить критерии качества и внедрить их на следующий день невозможно. На это потребуется около года и дополнительные средства. А пока, план реформы еще больше накалил атмосферу.
В ходе дискуссии, организованной Союз самоуправлений, были найдены точки соприкосновения. И стороны договорились встретиться и обсудить содержание документа.
На уточняющий вопрос о том, предполагается ли, например, оставить хирурга доступным для приема в рабочее время, но не ночью, руководитель Бауской больницы, ответила: "Это обязательно будет уточнено на встрече, которая состоится в понедельник в Министерстве здравоохранения".
По данным Министерства здравоохранения, даже больницы одного уровня имеют разные представления о качестве и объеме услуг, которые они должны предоставлять. Планируется определить это более точно.
Станут ли эти предложения продолжением реформ, о которых говорилось ранее? Министр здравоохранения Лига Менгельсоне говорит: "Я считаю, что для всех нас очень важно иметь общие критерии, потому что для меня с точки зрения министерства важны две вещи: первая - безопасность пациентов, вторая - эффективное использование денег, остальное и дальнейшее, как говорится, дело техники".
Ранее премьер потребовал реформ, заявив, что иначе дать дополнительные деньги в сферу здравоохранения невозможно.
Теперь ясно, что правительство в любом случае попытается найти деньги для покрытия дополнительных расходов, связанных с инфляцией. Но это не отступление от требования реформ. Это будет обсуждаться в кабинете министров 30 мая, накануне президентских выборов.
Пока же статистика для Латвии нелестная. По данным Организации экономического сотрудничества и развития OECD, в 2020 году Латвия потратила на лечение одного человека 1 417 евро, тогда как в Эстонии - 2 105 евро, а в Литве - 2 021 евро.
Видео: Сюжет программы De Facto (на латышском языке)
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