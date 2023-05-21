Некоторым больницам предлагают отказаться от круглосуточного хирурга

Нас также беспокоят критерии качества, которые должны быть разработаны до конца года, вопрос о том, когда они будут внедрены. Потому что опыт показывает, что важно установить разумные критерии, обсудить их, а больницы могли бы их внедрить", - говорит Лига Шерна, председатель правления Мадонской больницы.

Чиновник Минздрава подчеркивает, что все, что планируется, делается на благо пациентов, именно во имя качества.

"Много разных больниц. Есть больницы, где эти два специалиста не работают [сейчас] круглосуточно. И если мы сохраним это требование, это будет означать, что больницы должны предоставлять этих двух специалистов.

Нам бы не хотелось, чтобы развивалась такая ситуация, когда врач заканчивает дежурство в одной больнице и переходит в другую, и работает 24 часа и еще 24 часа", - говорит Санита Янка.

Критерии качества, на которые ссылаются представители больниц, являются одним из предложений, которые также обсуждались ранее.

Идея состоит в том, чтобы создать девять центров методического управления для контроля качества лечебных процессов по всей стране. Они будут отвечать не только за разработку рекомендаций, алгоритмов лечения и подобных критериев, но и за проведение проверок соблюдения больницами этих рекомендаций и критериев. Эти центры должны быть созданы к началу следующего года и потребуют дополнительных ресурсов в размере около трех миллионов евро.