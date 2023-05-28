"Будем едины": федерация хоккея публикует информацию о встрече сборной в Латвии

Сборная Латвии по хоккею после исторического достижения на Чемпионате мира по хоккею вернется домой в понедельник, 29 мая, сообщает Латвийская хоккейная федерация (LHF).
LHF призывает болельщиков не ехать в аэропорт, так как в этом году встреча команды будет организована в особом месте - возле памятника Свободы.
Игроки сборной встретятся с болельщиками у памятника Свободы в 13:00.
"Будем едины и поздравим наших парней в центре столицы, сердце Латвии", - пишет хоккейная федерация Латвии.
Напомним, сборная Латвии не смогла пробиться в финал чемпионата мира, но на этом турнир для подопечных Харийса Витолиньша не заканчивается - 28 мая в 15:20 сборную Латвии ждёт матч за бронзовые медали с командой США.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!