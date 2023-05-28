"Будем едины": федерация хоккея публикует информацию о встрече сборной в Латвии

LHF призывает болельщиков не ехать в аэропорт, так как в этом году встреча команды будет организована в особом месте - возле памятника Свободы.

Игроки сборной встретятся с болельщиками у памятника Свободы в 13:00.

"Будем едины и поздравим наших парней в центре столицы, сердце Латвии", - пишет хоккейная федерация Латвии.

Напомним, сборная Латвии не смогла пробиться в финал чемпионата мира, но на этом турнир для подопечных Харийса Витолиньша не заканчивается - 28 мая в 15:20 сборную Латвии ждёт матч за бронзовые медали с командой США.