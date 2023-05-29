Эстонская компания приобрела латвийскую сеть АЗС

Член правления AS Aqua Marina Антти Моппель сообщил, что Olerex купит новую латвийскую сеть АЗС. Стоимость сделки в пресс-сообщении не уточняется.

Olerex приобретает 45 АЗС Latvijas Nafta. Это уже четвертая сеть АЗС, которую Olerex приобрела в Латвии за последние два года.

Olerex вышла на рынок топлива Латвии в августе 2021 года, купив заправочные станции KOOL Latvija, а затем в 2022 году приобрела станции Gotika Auto и Metro.

"Приобретение Latvijas Nafta - это следующий шаг в нашем долгосрочном плане развития по созданию ведущей топливной сети в Латвии", – сказал член правления Aqua Marina Антти Моппель.

"Latvijas Nafta - один из старейших брендов на латвийском топливном рынке. Мы прошли долгий путь от первых автозаправок в новой независимой Латвии до современной автозаправочной станции, и теперь мы передаем эстафету компании Olerex, которая продолжит расти и развивать наше творение", – пояснил Ринголдс Менсенс, член правление компании-собственника АЗС Latvijas Nafta компании East-West Transit, стоящей за сделкой.