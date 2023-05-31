Решено: в Эстонии минимальная зарплата совершит небывалый скачок

"Точная цифра минимальной заработной платы станет ясна в ходе переговоров осенью, но сегодняшнее соглашение дает четкий ориентир для ее изменения на несколько лет вперед", - добавил Тоомель.

По словам руководителя Центрального союза работодателей Арто Ааса, подписанное сегодня соглашение доброй воли важно для того, чтобы минимальная заработная плата по-прежнему определялась сторонами рынка труда и не превратилась в политический процесс.

"Сегодня мы согласовали модель повышения минимальной заработной платы на следующие четыре года. Такое плавное повышение поможет работодателям, сталкивающимся с нехваткой рабочей силы и давлением требования к зарплате, четче планировать будущее, принимая во внимание этот темп роста. При этом нет сомнений, что быстрый рост расходов на заработную плату является серьезной проблемой для предприятий", - сказал он.

Аас добавил, что работодателям важно обратить внимание на риски в экономике, которые, в случае их материализации, затормозят рост минимальной заработной платы. "Каждую осень мы должны оценивать экономические перспективы, безработицу и теневую экономику. Однако и работодатели, и работники ожидают более решительных действий со стороны государства по борьбе с теневой экономикой и зарплатами в конвертах", - отметил он.

Согласно программе действий правительства, соглашение о минимальной заработной плате поможет повысить социальную сплоченность и обеспечить равные возможности в сфере образования и на рынке труда. Поэтому соглашение устанавливает то, что минимальная заработная плата будет расти быстрее, чем средняя заработная плата до 2027 года, однако темп ее роста не превысит 16 процентов.