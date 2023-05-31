Фото ⟩ В Риге в июне откроется двухэтажный Lidl формата "метрополия"

Предприятие розничной торговли Lidl Latvija успешно завершило строительство магазина в Риге на ул. Калнциема, 38, отличающегося неординарной архитектурой, а также улучшила транспортную инфраструктуру оживленных перекрестков и благоустроила дворы. Новый двухэтажный магазин в формате "метрополия" распахнет свои двери 15 июня в 7:30 утра.
Открытие нового магазина Lidl стало символом продолжения ренессанса шопинга и гастрономической культуры в окрестностях Агенскалнса. Магазин Lidl на улице Калнциема предложит своим многочисленным покупателям собственную выпечку, всегда свежие овощи и фрукты, широкий ассортимент мясных, рыбных, молочных и сырных продуктов, полезные орехи и вкусные сладости со всего мира.
В день открытия магазина с 8:00 колесо фортуны порадует посетителей призами-сюрпризами, а вечером жителей района приглашают на музыкальную барбекю-вечеринку. С 18:00 до 20:00 во дворе магазина можно отведать гриль-блюда от шеф-повара Артиса Упнерса, а музыкальное настроение создадут детский ансамбль из Агенскалнса Rasa и диджей Марекс Америкс с виниловой вечеринкой. Самые маленькие гости смогут приятно провести время на специально построенной детской площадке.
Новый облик возрожденного индустриального квартала
"Это, несомненно, особенный магазин Lidl. После долгих дискуссий между архитектурным сообществом и активистами квартала было найдено оптимальное решение для возвращения деградировавшей индустриальной территории в повседневную жизнь жителей района Агенскалнс", - говорит Микус Кисис, руководитель отдела недвижимости Lidl Latvija.
Площадь здания нового магазина Lidl составляет чуть более 4600 кв. м, из которых почти 1500 кв. м занимает просторный и светлый торговый зал. Об индустриальном прошлом квартала напомнят фрагменты фасадов каменных зданий со стороны улицы Калнциема, где разместятся небольшие коммерческие помещения, которые скоро оживут.
Говоря о проекте нового здания магазина, архитектор Андрис Берзиньш из ООО Archab подчеркивает: "Цветовая гамма нового здания была разработана максимально уравновешенной, без лишних акцентов, но в то же время пропорции плоскостей фасада очень хорошо продуманы и сбалансированы, а зигзагоообразный силуэт крыши и кирпичная облицовка напоминают об исторической связи с бывшим индустриальным районом, в который вдохнули новую жизнь. Уважая индустриальное прошлое, в проекте использовали навесные фасады из декоративного кирпича с ритмичными выступами. Учитывая требования градостроительства и сохранения стиля традиционной застройки, мы создали абсолютно уникальное здание, гармонично вписавшееся в этот квартал".
Амбициозный проект по благоустройству инфраструктуры микрорайона
Параллельно со строительством здания магазина компания за свои средства перестроила и модернизировала перекрестки улицы Мелнсила с улицей Кристапа, Калнциема и Капселю на сумму более 450 000 евро.
На этих трех перекрестках установлены умные светофоры для улучшения транспортного потока, оборудованы и освещены пешеходные переходы, а также построена дополнительная полоса для более удобного поворота в сторону центра на пересечении улиц Мелнсила и Капселю. Вместо засохших деревьев вдоль этих улиц высажены новые. Комплексные решения по улучшению транспортного потока, реализованные Lidl, увеличили пропускную способность и безопасность этих перекрестков.
Общая сумма инвестиций в проект магазина Lidl на улице Калнциема будет обнародована в день открытия магазина.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!