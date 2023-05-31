Фото ⟩ В Риге в июне откроется двухэтажный Lidl формата "метрополия"

Говоря о проекте нового здания магазина, архитектор Андрис Берзиньш из ООО Archab подчеркивает: "Цветовая гамма нового здания была разработана максимально уравновешенной, без лишних акцентов, но в то же время пропорции плоскостей фасада очень хорошо продуманы и сбалансированы, а зигзагоообразный силуэт крыши и кирпичная облицовка напоминают об исторической связи с бывшим индустриальным районом, в который вдохнули новую жизнь. Уважая индустриальное прошлое, в проекте использовали навесные фасады из декоративного кирпича с ритмичными выступами. Учитывая требования градостроительства и сохранения стиля традиционной застройки, мы создали абсолютно уникальное здание, гармонично вписавшееся в этот квартал".

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Амбициозный проект по благоустройству инфраструктуры микрорайона

Параллельно со строительством здания магазина компания за свои средства перестроила и модернизировала перекрестки улицы Мелнсила с улицей Кристапа, Калнциема и Капселю на сумму более 450 000 евро.

На этих трех перекрестках установлены умные светофоры для улучшения транспортного потока, оборудованы и освещены пешеходные переходы, а также построена дополнительная полоса для более удобного поворота в сторону центра на пересечении улиц Мелнсила и Капселю. Вместо засохших деревьев вдоль этих улиц высажены новые. Комплексные решения по улучшению транспортного потока, реализованные Lidl, увеличили пропускную способность и безопасность этих перекрестков.

Общая сумма инвестиций в проект магазина Lidl на улице Калнциема будет обнародована в день открытия магазина.