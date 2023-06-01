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Пенсионер на Бауском шоссе каждый день снимает на видео безрассудных водителей

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Проживающий под Иецавой пенсионер Виктор объявил войну водителям, которые каждый день "безрассудно ездят" по Баускому шоссе, сообщает передача Bez Tabu.

Пенсионер Виктор буквально живет на колесах - в размещенном на краю поля трейлере под Иецавой. Виктор жалуется на водителей, которых встречает, когда ездит по Баускому шоссе.

"Не хочу разбиться!" - говорит Виктор, объявивший войну безрассудным водителям. На несколько видеорегистраторов он фиксирует опасную езду других водителей.

У Виктора большая коллекция видеозаписей. Во время езды по Баускому шоссе он запечатлел превышение скорости, опасный обгон и опережение в последний момент и в местах, где это запрещено. Как свидетельствует снятое мужчиной, грешат и грузовики, которых на Бауском шоссе очень много, даже общественные перевозчики - водители автобусов.

Глядя на видео Виктора, глава "Школы безопасной езды" Янис Ванкс соглашается - на Бауском шоссе "происходит бардак". Безрассудность там наблюдал и он. "Если есть знак 90 км/ч, то и скорость должна быть такой. У нас принято ехать +10 км/ч и больше, и это - обычная "норма", указывает Ванкс.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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