Пенсионер на Бауском шоссе каждый день снимает на видео безрассудных водителей

Пенсионер Виктор буквально живет на колесах - в размещенном на краю поля трейлере под Иецавой. Виктор жалуется на водителей, которых встречает, когда ездит по Баускому шоссе.

"Не хочу разбиться!" - говорит Виктор, объявивший войну безрассудным водителям. На несколько видеорегистраторов он фиксирует опасную езду других водителей.

У Виктора большая коллекция видеозаписей. Во время езды по Баускому шоссе он запечатлел превышение скорости, опасный обгон и опережение в последний момент и в местах, где это запрещено. Как свидетельствует снятое мужчиной, грешат и грузовики, которых на Бауском шоссе очень много, даже общественные перевозчики - водители автобусов.

Глядя на видео Виктора, глава "Школы безопасной езды" Янис Ванкс соглашается - на Бауском шоссе "происходит бардак". Безрассудность там наблюдал и он. "Если есть знак 90 км/ч, то и скорость должна быть такой. У нас принято ехать +10 км/ч и больше, и это - обычная "норма", указывает Ванкс.

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