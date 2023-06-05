Передача: Минфин предлагает ради спасения здравоохранения остановить производство кино

Параллельно выборам президента в последние недели партии и министерства ищут деньги, которые можно перераспределить для здравоохранения и образования. Каждому министру нужно подготовить свое решение.

Деньги в министерских кошельках и их перераспределение предлагает и Минфин. 22 мая Министерство культуры получило письмо от Арвила Ашераденса. В нем предложено, что "принимая во внимание, что в программе по финансированию фильмов до конца апреля из выделенного финансирования в размере 4 857 179 евро потрачено 40 118 евро, предложение перераспределить 1 597 654 евро".

Как говорит глава Национального центра кино - эти деньги уже гарантированы создателям фильмов. На них продюсеры уже заключили международные договоры, получили финансирование из фондов в Европе.

Если деньги отнять, то под угрозой окажутся не только те 15 фильмов, которые снимают уже сейчас. Последствия будут разрушительными для всей сферы кино в Латвии, которые мы будем ощущать последующие 5-10 лет. Пострадает и репутация, так как партнеры из других стран более не будут доверять Латвии.

Кинопродюсер Алисе Гелзе именно сейчас готовится к началу производства нового фильма. Принимая во внимание, что Национальный центр кино дал только часть необходимых денег, она нашла оставшуюся в результате привлечения международных партнеров. До этого предусмотренные деньги хранятся на счету центра кино и продюсер сможет получить их, когда начнутся съемки. Если произойдет как рекомендует Минфин, фильма не будет.

"Да, и тогда это тотальное фиаско. Я такое даже представить не могу. 15 лет живу в этой сфере, такой ситуации не было", - считает она.

Действия министра финансов противоречат тому, чтоб было обещано в декларации второго правительства Кариньша, что сфере кино будет уделено особое внимание и поддержка.

Министр Наурис Пунтулис утверждает, что сейчас вместо требуемых Арешаденсом несколько миллионов Минкульт может перераспредилить в бюджет здравоохранения 380 тысяч евро. Лишить кино денег он не позволит.