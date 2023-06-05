Передача: Минфин предлагает ради спасения здравоохранения остановить производство кино

Продюсеры Национального центра кино и фильмов предложение Минфина отнять уже запланированные деньги называют угрозой существования кино. Предложение Министерства финансов перераспределить 1,5 миллиона евро угрожает производству 15 фильмов, сообщает передача Nekā personīga.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш дал задание всем министерствам пересмотреть свои расходы, чтобы найти деньги на сферы здравоохранения и образования. Только на медицину в этом году необходимо 163 миллиона евро. Свои рекомендации, где искать деньги, предложило и Министерство финансов.
Передаче известно, что Министерство культуры получило от Арвила Ашераденса письмо с призывом отказаться в пользу здравоохранения от денег, предусмотренных для съемок кино. Создатели фильмов называют такой план катастрофой. Это вынудить остановить создание 15 запланированных уже фильмов и подорвало бы репутацию производства латвийских фильмов на международном уровне.
Деньги кино контролирует Национальный центр кино. На производство фильмов в Латвии ежегодно выделяется около 5 миллионов евро, что является самой маленькой суммой среди всех стран Балтии. Выделение финансирования разделено на два этапа.
Первый - подготовка и развитие фильмов.
На этом этапе у продюсеров фильма есть только идея, набросок сценария, найден режиссер, актеры, возможно, снято несколько эпизодов и сделан трейлер, чтобы можно было понять идею фильма.
Раз в год в порядке конкурса можно подать такие идеи фильмов и получить не особо большую сумму - несколько тысяч евро - для продолжения работы. И позднее стартовать в следующем конкурсе - конкурсе на производство фильма.
Руководитель Национального центра кино Дита Риетума говорит: "Чтобы прийти на конкурс на производство фильма, необходим очень объемный и очень тщательно подготовленный проект, объем проекта со всем сценарием составляет более ста страниц, один лишь сценарий более ста страниц, таким образом, это объемная работа.
И только с такими проектами, когда ясен как сценарий, так и концепция режиссера, найдены актеры, локации, конечно, найдено и софинансирование в международных фондах, или же локально от каких-то спонсоров, и тогда можно начинать производство фильма. И это невозможно в рамках одного года".
Конкурс на производство фильма проходит раз в год. От государства, в зависимости от идеи и размах, можно получить даже несколько сотен тысяч евро. Но, принимая во внимание, что регула ЕС запрещает странам полностью финансировать весь бюджет фильма, остальные деньги продюсеры ищут в других местах.
Часто в качестве партнеров по сотрудничеству привлекают зарубежных продюсеров и получают софинансирование из международных фондов по поддержке фильмов.
Чтобы всю эту сложную работу провести, проходят месяцы или даже еще больше времени, пока не начинается реальная работа на съемочной площадке.
Государственный центр кино также сразу не выделяет все деньги латвийской стороны, специальная комиссия оценивает сделанное каждым создателем фильма в годовом разрезе. И платит за сделанное. Оставшиеся деньги, хоть и внесены в бюджет создателей фильма, служат в качестве гаранта перед международными партнерами и по этапам выплачивается позже.
Параллельно выборам президента в последние недели партии и министерства ищут деньги, которые можно перераспределить для здравоохранения и образования. Каждому министру нужно подготовить свое решение.
Деньги в министерских кошельках и их перераспределение предлагает и Минфин. 22 мая Министерство культуры получило письмо от Арвила Ашераденса. В нем предложено, что "принимая во внимание, что в программе по финансированию фильмов до конца апреля из выделенного финансирования в размере 4 857 179 евро потрачено 40 118 евро, предложение перераспределить 1 597 654 евро".
Как говорит глава Национального центра кино - эти деньги уже гарантированы создателям фильмов. На них продюсеры уже заключили международные договоры, получили финансирование из фондов в Европе.
Если деньги отнять, то под угрозой окажутся не только те 15 фильмов, которые снимают уже сейчас. Последствия будут разрушительными для всей сферы кино в Латвии, которые мы будем ощущать последующие 5-10 лет. Пострадает и репутация, так как партнеры из других стран более не будут доверять Латвии.
Кинопродюсер Алисе Гелзе именно сейчас готовится к началу производства нового фильма. Принимая во внимание, что Национальный центр кино дал только часть необходимых денег, она нашла оставшуюся в результате привлечения международных партнеров. До этого предусмотренные деньги хранятся на счету центра кино и продюсер сможет получить их, когда начнутся съемки. Если произойдет как рекомендует Минфин, фильма не будет.
"Да, и тогда это тотальное фиаско. Я такое даже представить не могу. 15 лет живу в этой сфере, такой ситуации не было", - считает она.
Действия министра финансов противоречат тому, чтоб было обещано в декларации второго правительства Кариньша, что сфере кино будет уделено особое внимание и поддержка.
Министр Наурис Пунтулис утверждает, что сейчас вместо требуемых Арешаденсом несколько миллионов Минкульт может перераспредилить в бюджет здравоохранения 380 тысяч евро. Лишить кино денег он не позволит.
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