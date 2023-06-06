Русский добровольческий корпус сообщил о захвате села в России

В РДК заявили, что российские власти бросили населенный пункт. По их словам, Новая Таволжанка полностью опустела, ранее там проживало около 5 тыс. жителей.

"Судьба России за пределами МКАД не волнует тех, кто живет в черте Садового кольца, Барвихи, Новой Риги или Рублевки", - сказано в сообщении.

РДК и легион "Свобода России" воюют на стороне Украины, но состоят из граждан России, которые выступают против полномасштабного российского вторжения в Украину.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков косвенно подтвердил эту информацию, заявив, что российские силы и представители администрации не могут зайти в село.

"Мы пока туда войти не можем, знаю, что около 100 человек находилось, по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней не позволяют нам уточнить информацию", - заявил Гладков.

Институт изучения войны (ISW) в воскресенье, 4 июня, пришел к выводу, что российские власти разного уровня не координируют действия и не знают, как реагировать на происходящее в Белгородской области.

Эксперты института указали, что реакция российских властей направлена ​​на достижение эффекта в информационном пространстве, но нет никаких признаков того, что будет разработан более широкий комплекс мер по предотвращению рейдов на российскую территорию вблизи границы с Украиной.