Что происходит с теневой экономикой Латвии и стран Балтии?

Об этом говорится в исследовании "Индекс теневой экономики стран Балтии", проведенном профессорами Рижской высшей школы экономики Арнисом Саукой и Талисом Путниньшем.

Результаты исследования показывают, что в Латвии и Эстонии главным компонентом теневой экономики в 2022 году были зарплаты "в конвертах", на которые приходится 46,7% всей теневой экономики в Латвии и 44,5% в Эстонии.

В Литве самым значительным компонентом теневой экономики в 2022 году были неуказанные доходы - 36,5% общего объема, а доля зарплат "в конвертах" составила 34,0%.

Объемы теневой экономики в Латвии не уменьшаются уже долгое время, поэтому, по мнению Сауки, подход к борьбе с ней нужно серьезно переосмыслить, так как сохраняющаяся доля теневой экономики указывает на давние нерешенные проблемы, которые не ограничиваются только одной или несколькими отраслями.

Поэтому, в отличие от прежнего подхода политиков, когда основное внимание уделялось борьбе с теневой экономкой в конкретных отраслях, таких как строительство или здравоохранение, в первую очередь нужно внедрять горизонтальные меры, которые необходимы для улучшения морали в бизнес-среде, то есть готовности добровольно платить налоги.

"Для уменьшения теневой экономики необходимы структурные изменения, так как доля теневой экономики в Латвии все еще очень высока по сравнению со средними показателям по Европейскому союзу - 17% ВВП", - сказал министр финансов Арвил Ашераденс.

Он отметил, что в экспортном секторе теневой экономики практически нет, поэтому нужно думать, что делать с неконкурентоспособными секторами. В качестве мер по борьбе с теневой экономикой министр финансов видит ограничение оборота наличных денег, перечисляя зарплаты только в безналичной форме на банковский счет, а также введение всеобщего декларирования доходов.