ОЭСР: в этом году Латвию ждет экономический рост

Для Эстонии ОЭСР прогнозирует падение ВВП на 1,3% в этом году, но ожидает роста на 3,2% в следующем году. Организация прогнозирует рост потребительских цен в Эстонии в этом и следующем году в размере 9,2% и 3,4% соответственно. Согласно прогнозам, уровень безработицы в Эстонии в этом году составит 5,9%, а в следующем году снизится до 5,7%.

В то же время ОЭСР повысила прогноз роста мировой экономики на этот год до 2,7% по сравнению с ранее прогнозируемыми 2,6%. В следующем году, по прогнозам ОЭСР, рост в мировой экономике составит 2,9%. Организация заявляет, что замедление роста цен на энергоносители помогает снизить инфляцию и уменьшить нагрузку на бюджеты домохозяйств, а также повысить доверие потребителей и бизнеса. Однако в то же время сильнее ощущается влияние повышения процентных ставок, особенно на рынке недвижимости и финансовых рынках.

По прогнозам ОЭСР, ВВП еврозоны вырастет на 0,9% в этом году и на 1,5% в 2024 году. В Германии, крупнейшей экономике Европы, ВВП не изменится в этом году, но вырастет на 1,3% в следующем году, прогнозирует организация.

ОЭСР ожидает роста ВВП на 1,6% и 1% в США и на 5,4% и 5,1% в Китае.