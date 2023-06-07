ОЭСР: в этом году Латвию ждет экономический рост

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует в опубликованном в среду, 7 июня, отчете, что в этом году среди стран Балтии только в Латвии ожидается экономический рост.
ОЭСР прогнозирует, что в этом году валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии вырастет на 1,1%, а в следующем году на 2,4%.
В ноябре ОЭСР прогнозировала, что ВВП Латвии вырастет на 0,2% и 2,3% в этом и следующем году соответственно.
По данным ОЭСР, согласованный индекс потребительских цен в Латвии в этом году вырастет на 11,2%, а в следующем - на 4,8%. Уровень безработицы в Латвии и в этом, и в следующем году составит 6,6%.
ОЭСР констатирует, что высокая инфляция в Латвии окажет негативное влияние на потребительские расходы, а темпы роста инвестиций в бизнес замедлятся на фоне менее благоприятных финансовых условий и значительной неопределенности. При этом экспорт страны будет постепенно увеличиваться за счет увеличения внешнего спроса. Инфляция в следующем году также значительно снизится, но останется на высоком уровне из-за высоких цен производителей.
Организация прогнозирует, что ВВП Литвы в этом году останется без изменений, а в следующем вырастет на 2,6%. В этом году рост потребительских цен в Литве оценивается в 13,1%, а в следующем году он составит 5,7%. Безработица в Литве в этом году составит 7,6%, а в следующем году снизится до 7,1%.
Для Эстонии ОЭСР прогнозирует падение ВВП на 1,3% в этом году, но ожидает роста на 3,2% в следующем году. Организация прогнозирует рост потребительских цен в Эстонии в этом и следующем году в размере 9,2% и 3,4% соответственно. Согласно прогнозам, уровень безработицы в Эстонии в этом году составит 5,9%, а в следующем году снизится до 5,7%.
В то же время ОЭСР повысила прогноз роста мировой экономики на этот год до 2,7% по сравнению с ранее прогнозируемыми 2,6%. В следующем году, по прогнозам ОЭСР, рост в мировой экономике составит 2,9%. Организация заявляет, что замедление роста цен на энергоносители помогает снизить инфляцию и уменьшить нагрузку на бюджеты домохозяйств, а также повысить доверие потребителей и бизнеса. Однако в то же время сильнее ощущается влияние повышения процентных ставок, особенно на рынке недвижимости и финансовых рынках.
По прогнозам ОЭСР, ВВП еврозоны вырастет на 0,9% в этом году и на 1,5% в 2024 году. В Германии, крупнейшей экономике Европы, ВВП не изменится в этом году, но вырастет на 1,3% в следующем году, прогнозирует организация.
ОЭСР ожидает роста ВВП на 1,6% и 1% в США и на 5,4% и 5,1% в Китае.
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