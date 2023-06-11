Закат доллара. Кто и когда положит конец гегемонии американской валюты

Французский президент Шарль де Голль в 1965 году высказывался примерно в том же духе, а его министр финансов и будущий президент Валери Жискар д'Эстен запустил в оборот крылатое выражение "непомерная привилегия", без которого не обходится с тех пор ни одна дискуссия о скором низвержении доллара.

Китайский председатель-коммунист Си Цзиньпин и бразильский президент-социалист Лула да Силва хотели бы обойтись без долларов, но пока не могут Фото: AFP

Особенно активно доллар хоронили на рубеже веков в связи с появлением евро - единой валюты в Европе, где экономика не менее развита и сопоставима по размеру с американской.

Однако за 20 лет обращения евро доллар потерял всего 10% доли в мировых резервах - в начале века было около 70%, теперь около 60%.

Это в резервах. А в расчетах и вовсе ничего не меняется. Доллар остается доминирующей валютой.

Согласно данным Банка международных расчетов (BIS), последние тридцать с лишним лет доля доллара колебалась между 80% и 90%. И в последнее время он не теряет, а приобретает популярность: в 2010 году на доллар приходилось 85% всех международных расчетов, а в 2022 - 88%.

Тот факт, что доллар остается главной расчетной валютой, поддерживает и его позицию как главной резервной валюты, поскольку на черный день откладывать лучше в той валюте, в которой дешевле и проще будет оплачивать критический импорт и возвращать внешние долги, когда этот черный день настанет.