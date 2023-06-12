Видео ⟩ Latvenergo хочет пожертвовать полмиллиона евро

Тогда правительство решило, что такая практика пожертвований должна быть прекращена.

В итоге часть расходов переложили на госбюджет, выделив деньги и Празднику песни, и Фонду развития леса, а остальные претенденты остались за бортом.

Теперь желание пожертвовать более полумиллиона евро на различные проекты выразила компания Latvenergo. Как сообщает передача ЛТВ De facto, пожертвование было разрешено, но с одним исключением.

После одного из майских заседаний правительства министры финансов, экономики и культуры задержались в зале заседаний, вступив в очень бурную перепалку. Причиной спора стало именно пожертвование Latvenergo. Уже несколько лет такого рода пожертвования должны получать одобрение Министерства финансов.

Latvenergo планировало пожертвовать около 200 000 евро организации "Возможная миссия" - на оснащение кабинетов физики в школах регионов Латвии, около 100 000 евро Латвийской ассоциации командных спортивных игр - на детско-юношеский спорт, 200 000 - фонду Svetku Fonds на различные расходы, связанные с Праздником песни, а также около 50 тысяч фонду Ziedot.lv.

Видео: Сюжет программы De facto