Опрос: сколько латвийцев до сих пор используют наличные?

В Латвии наличные держат в кошельке в основном люди, достигшие 50-летнего возраста, в том числе у 47% пенсионеров всегда есть наличные. Наличными чаще пользуются жители Видземе и Курземе.

Более половины жителей Латвии признали, что они больше не используют наличные деньги для покупок.

С другой стороны, попадая в ситуацию, когда нет возможности оплатить покупку платежной картой, 32% жителей Латвии будут искать ближайший банкомат. В Эстонии так ответили 25%, в Литве - 15%. Чаще всего на такой компромисс готовы молодые люди, не достигшие 30-летнего возраста.

В ситуациях, когда невозможно расплатиться картой, 20% жителей Латвии не купят желаемый товар или будут искать возможность покупки у других продавцов. Так же поступят 25% литовцев и 26% эстонцев.

В Латвии 7%, в основном жители Риги, сказали, что не сталкивались с ситуацией, когда они не могут оплатить покупку банковской картой. В Эстонии доля таких людей 14%, в Литве - 11%.

В опросе, проведенном совместно с Norstat в мае 2023 года, приняли участие более 1000 человек.