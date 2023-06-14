Рижская дума поддержала проект реконструкции парка Узварас. Каким он станет?

Согласно предоставленной депутатам информации, расходы на проект составят 7,695 млн евро.

Софинансирование из бюджета Рижского самоуправления на реализацию проекта и надзор за строительством запланировано в размере 1,696 евро. Еще 6 млн евро планируется занять у Государственной казны со сроком погашения кредита до 20 лет и отсрочкой выплаты основной суммы кредита до трех лет.

Как сообщалось, концепция благоустройства парка Узварас предусматривает проведение работ в два этапа.

На первом этапе планируется обустроить ландшафтную часть парка на площади 9 га, установить более 100 новых скамеек, разместить детские игровые и физкультурные элементы, высадить около 1500 деревьев и кустарников, а также другие растения.

В этой части парка будет построена дорожка для пешеходов и велосипедистов общей площадью 9100 квадратных метров, а также дорожка для пробежек.

Также в парке будет скейт-трасса и трасса для катания на лыжах и роликовых коньках протяженностью 1 км.

Ожидается, что благоустройство ландшафта будет завершено к 11 ноября этого года.

В 2024 году планируется продолжить благоустройство парка - на втором этапе будут созданы зоны активного отдыха ближе к улице Херманя. В этой части парка будут площадки для различных видов спорта, также планируется оборудовать детскую водную игровую площадку.

Как сообщалось, в мае 2022 года Рижская дума приняла решение о сносе памятника советским воинам в парке Узварас. Стела памятника была снесена 25 августа 2022 года, а полностью демонтаж ансамбля еще не завершен.