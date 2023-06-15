На рынке электроэнергии Эстонии зафиксирован беспрецедентный случай

"Объем, переданный в сеть производителями электроэнергии в течение дня, также стал рекордным - 5 гигаватт-часов, направленные в сеть 9 июня, составляет почти треть суточного потребления клиентов Elektrilevi. Эстонцы умело заставили природу работать на себя, и эта тенденция сохранится и в этом году, о чем свидетельствует количество производителей, присоединяющихся к нашему солнечному парку, постоянно высокое количество запросов.

Я уверен, что не за горами и тот момент, когда производители электроэнергии, подключенные к нашей сети, смогут обеспечить все энергопотребление", - прокомментировал член правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Сеть Elektrilevi насчитывает 18 682 производителя общей мощностью 711 мегаватт. В течение апреля и мая компании Elekreilevi было подано 1 628 заявок на подключение от производителей электроэнергии общей мощностью 357 МВт, из них 1 222 микропроизводителя общей мощностью 14 МВт.

В стадии проектирования или строительства находится 821 договор на присоединение общей мощностью 190 МВт, из них 616 присоединений от микропроизводителей суммарной мощностью 7,7 МВт.

"На последний год пришелся бум активности солнечных парков, когда в какой-то момент количество заявок на подключение увеличилось в восемь раз, и на данный момент мы не видим замедления тенденции. По-прежнему полезнее всего производить энергию для собственных нужд, с каждым днем ​​услуги по сохранению энергии становятся все более популярными, а также более доступными", - добавил Хярм.