Почему задерживается поставка новых электропоездов? Комментарий Škoda Vagonka

Чешская компания Škoda Vagonka планирует передать AS Pasažieru vilciens новые электропоезда осенью, а не в конце лета, как планировалось ранее, сообщили представители Škoda Vagonka.
Компания сообщает, что Škoda Group поставила в Ригу 12 электропоездов, предназначенных для Pasažieru vilciens.
В Škoda Vagonka поясняют, что график поставок был сорван российской агрессией в Украине - им пришлось отказаться от первоначального плана перевозки составов по железной дороге, а их первоначальные испытания проводились на закрытом испытательном пути. Эти изменения в логистике вызвали задержки, так как новые поезда должны собираться в арендованных помещениях в Риге.
В компании отмечают, что 15 технических специалистов и экспертов Škoda Vagonka должны выполнять все необходимые работы по наладке на месте в Риге, чтобы можно было сразу же начать испытания новых поездов в латвийской железнодорожной инфраструктуре. Это не соответствует обычной процедуре.
Ввод поездов задерживается, так как их пробные рейсы проходят непосредственно в железнодорожной инфраструктуре Латвии, что затрудняет соблюдение требований. Процесс сертификации обычно занимает от 12 до 18 месяцев.
Представители Škoda Vagonka отмечают, что за последние полгода в процессе был достигнут значительный прогресс, и испытания, проведенные в Риге в апреле 2023 года, также прошли успешно. Некоторые тесты все же будут проводиться в конце июня, начале июля, потому что специализированные лаборатории очень загружены и ранее не были доступны.
В настоящее время планируется, что к концу 2023 года Škoda Group поставит в общей сложности 23 поезда, а остальные девять поездов будут доставлены в первой половине 2024 года.
Руководитель Škoda Vagonka Мартин Беднар подчеркивает, что компания полна решимости преодолеть последствия этой задержки и выполнить свое обещание по доставке поездов.
Чтобы обеспечить своевременную доставку без дальнейших задержек, Škoda Group 1 мая открыла новый производственный цех в чешском городе Отрава. Этот новый производственный объект позволяет ускорить производство поездов, обеспечивая более быстрый процесс доставки.
Летом 2023 года будет подана заявка на сертификацию ERA OSS. Как только это одобрение будет получено, первые поезда будут немедленно доставлены Pasažieru vilciens для ввода в эксплуатацию. Это произойдет осенью, а не в конце лета, как планировалось ранее.
Škoda Group параллельно с Pasažieru vilciens также начала процесс окончательной приемки, чтобы гарантировать, что все необходимое было подготовлено заранее, и передача поездов может проходить без проблем.
Как сообщалось, на данный момент в Латвию доставлено 12 новых электропоездов Škoda Vagonka, часть из них проходит испытания. Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. В каждом поезде есть 436 сидячих и 454 стоячих мест для пассажиров.
Планируется, что новые поезда будут курсировать в направлении Айзкраукле, Тукумса, Саулкрасты и Елгавы.
Общая стоимость всего проекта составляет 257,889 млн евро при софинансировании Фонда сплочения Европейского Союза в размере 114,211 млн евро.
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