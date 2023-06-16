Почему задерживается поставка новых электропоездов? Комментарий Škoda Vagonka

В настоящее время планируется, что к концу 2023 года Škoda Group поставит в общей сложности 23 поезда, а остальные девять поездов будут доставлены в первой половине 2024 года.

Руководитель Škoda Vagonka Мартин Беднар подчеркивает, что компания полна решимости преодолеть последствия этой задержки и выполнить свое обещание по доставке поездов.

Чтобы обеспечить своевременную доставку без дальнейших задержек, Škoda Group 1 мая открыла новый производственный цех в чешском городе Отрава. Этот новый производственный объект позволяет ускорить производство поездов, обеспечивая более быстрый процесс доставки.

Летом 2023 года будет подана заявка на сертификацию ERA OSS. Как только это одобрение будет получено, первые поезда будут немедленно доставлены Pasažieru vilciens для ввода в эксплуатацию. Это произойдет осенью, а не в конце лета, как планировалось ранее.

Škoda Group параллельно с Pasažieru vilciens также начала процесс окончательной приемки, чтобы гарантировать, что все необходимое было подготовлено заранее, и передача поездов может проходить без проблем.

Как сообщалось, на данный момент в Латвию доставлено 12 новых электропоездов Škoda Vagonka, часть из них проходит испытания. Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. В каждом поезде есть 436 сидячих и 454 стоячих мест для пассажиров.

Планируется, что новые поезда будут курсировать в направлении Айзкраукле, Тукумса, Саулкрасты и Елгавы.

Общая стоимость всего проекта составляет 257,889 млн евро при софинансировании Фонда сплочения Европейского Союза в размере 114,211 млн евро.