Видео ⟩ Борьба за повышение сбора за въезд в Юрмалу продолжается, дума платит юристам

Юрмала не отказывается от намерения повысить плату за въезд в курортный город и хочет сделать так, чтобы приезжие платили круглый год. Город пытался сделать это и раньше, но планы думы были остановлены Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM). Городской совет подал апелляцию в Конституционный суд, и дело все еще находится на рассмотрении. Теперь изменения в законе позволяют Юрмале снова продвинуть идею, только нужно провести публичное обсуждение новых правил, сообщает программа Nekā personīga.
Юрмальская городская дума решила не ждать осеннего вердикта Конституционного суда о повышении и установлении платы за въезд в город на год. Несмотря на то, что VARAM остановило планы города-курорта, Юрмальская городская дума представила на общественное обсуждение новые правила, идентичные по сути предыдущим!
В настоящее время жители других городов должны платить два евро за въезд в Юрмалу летом. Городская дума хочет поднять плату до трех евро с ноября и взимать ее круглый год.
Это не первая попытка муниципалитета поднять плату. Аналогичное решение было принято Юрмальским городским советом во главе с Гатисом Трукснисом осенью 2021 года, но министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс издал указ, приостанавливающий действие обязательных правил городского совета. Он пояснил, что невозможно установить плату за пользование муниципальными дорогами, если нет достаточного обоснования относительно пользы для окружающей среды и жителей.
Борьба за повышение стоимости въезда велась, когда мэром Юрмалы был Гатис Трукснис. Он лишился должности из-за уголовного дела, но продолжает работать в горсовете и дает советы нынешнему председателю думы Рите Спроге.
Трукснис считает, что приостановка принятия поправок к правилам была в свое время политически мотивирована. Ведь дума обосновала свои планы. Но министру нужна была огласка.
Плата за въезд в город существует с конца 90-х годов. До 2013 года необходимо было платить и в зимние месяцы. Автомобилисты, которые въезжают в Юрмалу, не должны пострадать от повышения цен, потому что в Юрмале, в отличие от Риги, плата за муниципальные парковочные места не взимается.
Местное самоуправление обжаловало решение министра в Конституционном суде. Через три месяца, 12 сентября, было назначено слушание, но Юрмальская городская дума решила поторопиться. Она не будет ждать решения Конституционного суда и продвигает идентичные поправки.
У программы Nekā personīga есть ответ VARAM Конституционному суду. Он показывает, почему министерство ранее не соглашалось с планами Юрмалы. Городская дума недостаточно объяснила, не приведет ли увеличение сбора к сокращению числа посетителей Юрмалы и не навредит ли это местному бизнесу. Когда-то это было основной причиной отмены сбора 10 лет назад в тихие зимние месяцы.
Перед изменениями Юрмальское самоуправление проконсультировалось с Консультативным советом предпринимателей, который поддержал повышение платы.
Однако эта организация представляет узкий круг торговцев. Некоторые вообще не имеют никакого бизнеса в зоне платы за въезд и не зависят от туристов. Валдис Гароза, председатель Совета предпринимателей, сдает свою недвижимость в аренду Юрмальскому самоуправлению. А вот гостиничный бизнес дочери бизнесмена Юлия Круминьша, Майи Кривини, напрямую зависел от благосклонности думы во главе с Трукснисом.
Мнения жителей также разделились. В Юрмале когда-то проводили опрос жителей, из которого видно, что 40% против повышения платы за круглогодичный въезд, 34% настроены положительно, а 26% затруднились ответить.
Депутат от оппозиции Улдис Кронблумс в свое время выступил с предложением отменить плату для тех, кто остается в городе на два часа. Однако его предложение не получило отклика, так как оно дорого в управлении.
Еще одно возражение VARAM было связано с тем, что Юрмальской думе неизвестны истинные потоки транспорта по ее главной улице в осенние и зимние месяцы, поскольку самоуправление не вело такой учет.
Прошло полтора года после споров. Юрмальская дума извлекла уроки из своих ошибок и собрала доказательства того, что в осенние месяцы, когда нет дорожных сборов, количество автомобилей увеличивается в среднем на 10 процентов. По мнению муниципалитета, это ясно показывает, что плата за въезд частично препятствует использованию основной магистрали, направляя поток грузов на объездную дорогу.
На этой неделе завершилось общественное обсуждение, которое ранее муниципалитет не считал необходимым проводить. Теперь этого требует закон.
Ежегодно Юрмала собирает в среднем 3 миллиона евро в год в качестве платы за въезд (2 900 000 евро), плюс еще полтора миллиона штрафов за то, что водители не купили пропуск (1 390 000). Доход от платы за въезд составляет примерно 3-4% бюджета Юрмалы.
Применяя сбор в течение всего года, город-курорт надеется получить дополнительно 700 000 тысяч в год. Однако финансовая выгода не может быть основной целью повышения платы, считает министр, курирующий работу местного самоуправления.
Для подготовки иска в Конституционный суд Юрмальская городская дума выбрала фирму Jāņa Kārkliņa advokātu birojs. В апреле 2022 года муниципалитет заплатил фирме более 36 тысяч евро (36 808 евро) за выполнение вышеупомянутого задания.
Депутат от оппозиции Улдис Кронблумс считает, что средства были потрачены впустую. Передача связалась с тремя юридическими фирмами, оказывающими подобные услуги. Подготовка обращения в Конституционный суд стоит от полутора до 10 тысяч евро в зависимости от сложности.
Юрмальская дума не проводила опрос цен. У нее был договор генерального подряда на оказание услуг по оформлению юридической документации для администрации Юрмалы. За обращение в Конституционный суд по этому договору заплатили Jāņa Kārkliņa advokātu birojs.
Однако до вердикта Конституционного суда можно и не дойти. Юрмальская городская дума планирует принять решение о повышении платы за въезд в течение года на одном из ближайших заседаний, возможно, 29 июня. Министерство получит решение в июле, ответ должен быть дан в течение месяца.
Если на этот раз министерство не будет чинить препятствий, Юрмала будет просить прекратить разбирательство в Конституционном суде.
В Конституционном суде передаче ответили, что судопроизводство прекращается в двух случаях - когда оспариваемая норма утратила силу или по заявлению заявителя.
Видео: сюжет программы Nekā personīga
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