Видео ⟩ Борьба за повышение сбора за въезд в Юрмалу продолжается, дума платит юристам

Трукснис считает, что приостановка принятия поправок к правилам была в свое время политически мотивирована. Ведь дума обосновала свои планы. Но министру нужна была огласка.

Плата за въезд в город существует с конца 90-х годов. До 2013 года необходимо было платить и в зимние месяцы. Автомобилисты, которые въезжают в Юрмалу, не должны пострадать от повышения цен, потому что в Юрмале, в отличие от Риги, плата за муниципальные парковочные места не взимается.

Местное самоуправление обжаловало решение министра в Конституционном суде. Через три месяца, 12 сентября, было назначено слушание, но Юрмальская городская дума решила поторопиться. Она не будет ждать решения Конституционного суда и продвигает идентичные поправки.

У программы Nekā personīga есть ответ VARAM Конституционному суду. Он показывает, почему министерство ранее не соглашалось с планами Юрмалы. Городская дума недостаточно объяснила, не приведет ли увеличение сбора к сокращению числа посетителей Юрмалы и не навредит ли это местному бизнесу. Когда-то это было основной причиной отмены сбора 10 лет назад в тихие зимние месяцы.

Перед изменениями Юрмальское самоуправление проконсультировалось с Консультативным советом предпринимателей, который поддержал повышение платы.