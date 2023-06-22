Цены на продукты питания так скоро не снизятся

По данным Центрального статистического управления, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в течение месяца снизились на 0,1%.

Однако главный экономист Swedbank Лива Зоргенфрейя отмечает, что в конце этого года цены на продукты все еще будут выше, чем в конце прошлого.

В то же время ожидается, что рост не будет двузначным, как сейчас. Swedbank прогнозирует, что рост цен на продукты питания к концу года составит 6-7%. Однако, если произойдет значительный рост мировых цен на продовольствие, этот прогноз, возможно, придется пересмотреть в сторону повышения.

Например, ООН заявила, что взрыв Каховской гидроэлектростанции окажет огромное влияние на продовольственную безопасность во всем мире, и в результате цены на продовольствие, вероятно, вырастут, учитывая потенциальные проблемы с будущим урожаем в регионе.

Как заявил BBC представитель ООН Мартин Гриффитс, этот регион является житницей не только для Украины, но и всего мира, поэтому почти неизбежно, что возникнут огромные проблемы с урожаем