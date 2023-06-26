Бунт Пригожина расшатал и без того неустойчивый рубль

В первые минуты торговой сессии в понедельник утром, 26 июня, курс рубля упал до самого низкого уровня с первых недель войны в Украине. С начала 2023 года в понедельник утром рубль потерял большую часть своей стоимости.

Стоимость доллара по отношению к рублю подскочила с 84,7 рубля до 87,23 рубля за доллар, а курс евро достиг 95,28 рубля за евро.

Российский фондовый рынок начал день с двухпроцентного падения, но спустя полтора часа сумел восстановить почти половину утраченного. В настоящее время индекс Московской биржи на 1,15 ниже, чем в пятницу.

Трейдеры пытаются использовать "ген Пригожина", считает аналитик брокерской компании "Солид" Дмитрий Донецкий.

"Политическая ситуация разрешилась очень быстро, уровень страха и паники стремительно снизился. Даже банки начали снижать курс", - сказал Донецкий. Указано, что в субботу доллар продавался по 100 рублей и выше в московских обменных пунктах, но в понедельник ситуация стабилизировалась, курс доллара сейчас выше 90 рублей.

С начала года стоимость доллара по отношению к рублю выросла на 12 рублей (17%), а стоимость евро - на 17 рублей (23%) на Московской бирже. Причина этого в остановке валютных потоков – экспортная выручка под давлением санкций снижается, а расходы растут из-за увеличения импорта.

В настоящее время рубль поддерживают экспортеры, которые продают валюту и платят с нее налоги государству, но этот процесс может скоро закончиться.

Текущие тенденции показывают, что курс доллара в России может стабилизироваться в районе 89-90 рублей. Не исключено, что некоторую поддержку рублю может оказать Банк России, поскольку девальвация рубля усилит инфляцию в России, которая и без того значительно выросла за последний год.