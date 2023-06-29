Почему не падают цены на продукты? Мнение экспертов

И вполне вероятно, что уже в ближайшие месяцы мы можем пережить даже не снижение инфляции, а опять же, пусть и небольшой, но рост цен за счет увеличения затрат на электроэнергию.

Парадокс: несмотря на то, что многие эксперты в один голос утверждают, что цены должны падать, этого не происходит.

Руководитель отдела продвижения сельскохозяйственного рынка Института аграрных ресурсов и экономики, ведущий научный сотрудник Ингуна Гулбе указала, что падение цен на продукты должно быть больше, а рост цен - меньше. Она допускает, что на рынке могут иметь место ценовые спекуляции: торговые компании обосновывают рост цен глобальными событиями, такими как засуха в Европе или разрушение Каховской ГЭС.

По мнению Гулбе, такие события используются как прикрытие для повышения цен, и их влияние не так значительно, как можно предположить по ценам в магазинах.

Председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис заявил, что наценка на многие продукты, произведенные в Латвии, в супермаркетах несоразмерно высока, добавив, что стоило бы ввести регулятор для магазинов, который контролировал бы размер наценок на товары и в случаях, когда наценка слишком высока, применялся бы дополнительный налог.

Не остался в стороне и Совет по конкуренции, который начал процессы надзора за рынком, в том числе за основными продуктами питания.

Из всех этих историй можно сделать вывод, что в Латвии наблюдается весьма своеобразное явление: вполне возможно, что уровень цен и, соответственно, инфляция (и ее прямое влияние на финансовое положение каждого человека) подвержены не влиянию рыночных принципов и законов экономики,

а стремлению каких-либо компаний или групп заработать как можно больше сегодня, не задумываясь о том, как это действие повлияет на ситуацию в будущем.