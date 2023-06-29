Balticovo инвестирует 10 млн евро в строительство завода по производству биометана

В четверг, 29 июня, Balticovo на своей производственной территории в Иецаве заложило первый камень завода, на котором биогаз будет превращаться в биометан, что будет способствовать как укреплению энергетической независимости государства, так и внедрению принципов экономики замкнутого цикла в компании, сообщил председатель правления Владимир Мхитарян.
Инвестиции в проектирование, строительство и оснащение завода составят около восьми миллионов евро. Планируется, что он начнет работу в ноябре этого года. Завод проектировала и строит латвийская компания Siltumelektroprojekts.
Уже ранее Balticovo инвестировало около 12 миллионов евро в сооружения по очистке сточных вод и завод по переработке птичьего помета Egg Energy, где перерабатывается помет и производится биогаз.
"Мы используем биогаз для производства электроэнергии и тепловой энергии. Электроэнергию наше дочернее предприятие продает торговцам на бирже и использует часть для собственного потребления.
Вырабатываемую тепловую энергию предприятие использует для технологических процессов в производстве биогаза и для производства высококачественных гранулированных органических удобрений", - сказал председатель правления Balticovo.
Завод по переработке биометана - это уже следующий шаг, так как его получают путем очистки и разделения биогаза.
"Биометан - это 100% альтернатива природному газу и полностью возобновляемый ресурс, который мы планируем продавать торговцам природным газом в Европе. Это будет первый проект такого масштаба в Балтии, мы планируем производить до 100 Гвтч биометана в год ", - подчеркнул Мхитарян.
Министр земледелия Дидзис Шмитс высказал свое мнение.
"Создание эффективного, современного и самодостаточного завода по производству биометана в Латвии сочетает в себе заботу о защите климата, использование дружественной для окружающей среды энергии, обеспечение альтернативных источников тепла и электричества, повышение энергоэффективности, предотвращение попадания вредных выбросов в атмосферу.
Очистка биогаза до чистого биометана открывает дополнительные возможности для производства возобновляемых ресурсов, сокращая выбросы метана и аммиака, которые являются значительным источником выбросов в Латвии", - отметил Шмитс.
Побочным продуктом очистки биогаза является сжиженный углекислый газ (CO2), который используется, например, в огнетушителях, для производства газированных напитков и в других местах. Крупнейший в Латвии производитель яиц планирует продавать этот продукт. Предприятие также планирует продавать сертификаты происхождения зеленой энергии.
Balticovo - предприятие со 100% латвийским капиталом, которое работает с 1972 года и в настоящее время является крупнейшим производителем яиц и яичных продуктов в Северной Европе - куры предприятия несут более 900 миллионов яиц в год. В 2022 году оборот Balticovo составил 101,8 млн евро, что на 63% больше, чем годом ранее. Около 70% продукции экспортируется более чем в 20 стран мира.
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