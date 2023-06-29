Balticovo инвестирует 10 млн евро в строительство завода по производству биометана

"Создание эффективного, современного и самодостаточного завода по производству биометана в Латвии сочетает в себе заботу о защите климата, использование дружественной для окружающей среды энергии, обеспечение альтернативных источников тепла и электричества, повышение энергоэффективности, предотвращение попадания вредных выбросов в атмосферу.

Побочным продуктом очистки биогаза является сжиженный углекислый газ (CO2), который используется, например, в огнетушителях, для производства газированных напитков и в других местах. Крупнейший в Латвии производитель яиц планирует продавать этот продукт. Предприятие также планирует продавать сертификаты происхождения зеленой энергии.

Balticovo - предприятие со 100% латвийским капиталом, которое работает с 1972 года и в настоящее время является крупнейшим производителем яиц и яичных продуктов в Северной Европе - куры предприятия несут более 900 миллионов яиц в год. В 2022 году оборот Balticovo составил 101,8 млн евро, что на 63% больше, чем годом ранее. Около 70% продукции экспортируется более чем в 20 стран мира.