Многие жители Латвии не знают, какой будет их пенсия

Более половины, или 55% жителей Латвии не знают, какой будет их пенсия, когда они достигнут пенсионного возраста. При этом каждый пятый житель признается, что не знает, где искать информацию о своих пенсионных накоплениях, согласно опросу, проведенному Luminor.
Жители Латвии до сих пор не знают, где и как узнать, какой доход они получат по достижении пенсионного возраста, хотя каждый может просмотреть информацию о размере своей накопленной пенсии на государственном портале latvija.lv в разделе VSAA informācija un pakalpojumi ("Информация и услуги VSAA"), где доступна как историческая информация, так и информация о накоплении на данный момент. Также можно посмотреть, кто у вас управляющий пенсионного уровня и и результаты доходности.
Наименее информированы о своих накоплениях на пенсию жители в возрастной группе от 30 до 39 лет, где 70% респондентов заявляют, что не знают, какой будет их пенсия в старости.
Этот ответ чаще выбирают женщины (60%), чем мужчины (49%). При этом молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет чаще всего признаются, что не задумывались над этим вопросом - на это указывает почти каждый четвертый респондент в этой возрастной группе.
"Вызывает беспокойство, что более половины (65%) населения в возрасте от 50 до 59 лет, не информированы о том, какой будет их пенсия.
Молодые люди не только меньше всех задумываются о размере своей пенсии в старости, но и редко знают, где искать информацию об уже имеющихся пенсионных накоплениях - об этом говорит более чем каждый четвертый человек в возрасте от 18 до 29.
Жители Латвии должны знать, что пятая часть брутто-зарплаты ежемесячно идет в пенсионный капитал. Если человек является членом 2-го уровня пенсий, то взносы в размере 14% от брутто-зарплаты направляются в государственный пенсионный капитал, а 6% вкладываются во 2-й уровень пенсий.
По этой причине рекомендуется как можно раньше начать активно интересоваться своими пенсионными накоплениями - если их окажется недостаточно, еще будет время приумножить свои накопления, например, путем дополнительных вложений", - рассказал руководитель отдела управления активами и пенсиями в Балтии компании Luminor Атис Круминьш.
Опрос показал, что только каждый четвертый делает отчисление в пенсию 3-го уровня. Чаще всего накопления на пенсию 3-го уровня делают жители в возрасте от 50 до 59 лет (34%), а реже всего - молодежь в возрастной группе от 18 до 29 лет, где такой ответ отмечают 16% респондентов. В то же время каждый десятый респондент признается, что копит на пенсию, сдавая недвижимость, инвестируя или используя другие способы.
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