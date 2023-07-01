Многие жители Латвии не знают, какой будет их пенсия

Жители Латвии до сих пор не знают, где и как узнать, какой доход они получат по достижении пенсионного возраста, хотя каждый может просмотреть информацию о размере своей накопленной пенсии на государственном портале latvija.lv в разделе VSAA informācija un pakalpojumi ("Информация и услуги VSAA"), где доступна как историческая информация, так и информация о накоплении на данный момент. Также можно посмотреть, кто у вас управляющий пенсионного уровня и и результаты доходности.

Наименее информированы о своих накоплениях на пенсию жители в возрастной группе от 30 до 39 лет, где 70% респондентов заявляют, что не знают, какой будет их пенсия в старости.

Этот ответ чаще выбирают женщины (60%), чем мужчины (49%). При этом молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет чаще всего признаются, что не задумывались над этим вопросом - на это указывает почти каждый четвертый респондент в этой возрастной группе.