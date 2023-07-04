Почему рижане платят за вывоз мусора в двойном размере?

Скорее всего, потому, что государственные органы и самоуправления Эстонии и Литвы справились с задачей обеспечения достаточной конкуренции на рынке, а Латвия - нет.

В июне прошлого года Рижская дума приняла решение повысить для жителей плату за вывоз несортированного мусора, обосновав это повышением цен на энергоносители и инфляцией.

Например, во второй зоне, в Курземском предместье, где работает CleanR, плата увеличилась на два с половиной евро, или на 10,6% - с 23,53 евро до 26,04 евро за кубометр.

С 1 января этого года тариф увеличился снова - на этот раз из-за повышения налога на природные ресурсы. В уже упомянутой второй зоне стоимость вывоза несортированного мусора увеличилась почти на полтора евро - с 26,04 до 27,41 евро.

В остальных трех зонах Риги рост цен был аналогичным, хотя конечный результат чуть меньше.

Согласно данным с сайта крупнейшего в Эстонии управляющего отходами RagnSells, вывоз одного кубометра несортированного мусора обходится жителям Таллинна примерно в 11 евро, то есть в 2-2,5 с половиной раза дешевле, чем в Риге. Интересно проследить, как изменились финансовые данные предприятий за время действия новых договоров, заключенных с Ригой.

По данным Firmas.lv, в первый полный год договора, в 2020 году, прибыль Eco Baltia vide выросла с космической скоростью - в 12 раз - с 0,27 млн до 3,3 млн, а в 2021 году снова почти удвоилась - до 6 млн евро.