Почему рижане платят за вывоз мусора в двойном размере?

Эстонская газета Õhtuleht в недавнем исследовании обнаружила, что жители Латвии платят за еду больше, чем жители Эстонии или Литвы, несмотря на более низкую заработную плату. Однако одним только питанием список вещей, за которые мы платим больше, не ограничивается - мы платим больше и за вывоз мусора, по крайней мере в столице. Почему? Таким вопросом задается Latvijas Avīze.
Скорее всего, потому, что государственные органы и самоуправления Эстонии и Литвы справились с задачей обеспечения достаточной конкуренции на рынке, а Латвия - нет.
В июне прошлого года Рижская дума приняла решение повысить для жителей плату за вывоз несортированного мусора, обосновав это повышением цен на энергоносители и инфляцией.
Например, во второй зоне, в Курземском предместье, где работает CleanR, плата увеличилась на два с половиной евро, или на 10,6% - с 23,53 евро до 26,04 евро за кубометр.
С 1 января этого года тариф увеличился снова - на этот раз из-за повышения налога на природные ресурсы. В уже упомянутой второй зоне стоимость вывоза несортированного мусора увеличилась почти на полтора евро - с 26,04 до 27,41 евро.
В остальных трех зонах Риги рост цен был аналогичным, хотя конечный результат чуть меньше.
Согласно данным с сайта крупнейшего в Эстонии управляющего отходами RagnSells, вывоз одного кубометра несортированного мусора обходится жителям Таллинна примерно в 11 евро, то есть в 2-2,5 с половиной раза дешевле, чем в Риге. Интересно проследить, как изменились финансовые данные предприятий за время действия новых договоров, заключенных с Ригой.
По данным Firmas.lv, в первый полный год договора, в 2020 году, прибыль Eco Baltia vide выросла с космической скоростью - в 12 раз - с 0,27 млн до 3,3 млн, а в 2021 году снова почти удвоилась - до 6 млн евро.
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