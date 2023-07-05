Жители Саласпилса недовольны: они должны оплачивать счета за уличное освещение в своем дворе

Жители расширили парковочную зону, провели благоустройство и установили фонари. Радость жителей была омрачена тем фактом, что с тех пор их счета за электричество в местах общего пользования постоянно растут.

Старшая по дому Людмила показала счета, из которых ясно видно, что в феврале за электричество в местах общего пользования нужно платить три евро, а в мае прошлого года - 4 евро 10 центов с квартиры. Это значит, что 50 владельцев квартир заплатили за электроэнергию более 200 евро. Жители собрались и нашли виновника таких трат - фонари во дворе, которые были установлены в рамках проекта.

Жители убеждены, что, поскольку фонари расположены на улице, оплату счетов за электроэнергию должен взять на себя муниципалитет. Людмила растеряна: "Цены растут, жители жалуются - сколько еще можно?".