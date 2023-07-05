Жители Саласпилса недовольны: они должны оплачивать счета за уличное освещение в своем дворе

В 2019 году жители многоквартирного дома в Саласпилсе, на улице Целтниеку, обрадовались - местная дума выделила около 29 000 евро в качестве софинансирования на благоустройство их двора, сообщает программа Bez Tabu.
Жители расширили парковочную зону, провели благоустройство и установили фонари. Радость жителей была омрачена тем фактом, что с тех пор их счета за электричество в местах общего пользования постоянно растут.
Старшая по дому Людмила показала счета, из которых ясно видно, что в феврале за электричество в местах общего пользования нужно платить три евро, а в мае прошлого года - 4 евро 10 центов с квартиры. Это значит, что 50 владельцев квартир заплатили за электроэнергию более 200 евро. Жители собрались и нашли виновника таких трат - фонари во дворе, которые были установлены в рамках проекта.
Жители убеждены, что, поскольку фонари расположены на улице, оплату счетов за электроэнергию должен взять на себя муниципалитет. Людмила растеряна: "Цены растут, жители жалуются - сколько еще можно?".
Жители дома говорят, что муниципалитет может каждый месяц снимать показания счетчиков, чтобы точно знать, сколько платить за электроэнергию, используемую для уличного освещения. Жильцы уже обратились в думу, где получили, по их мнению, глупое предложение - сэкономить, отключив эти уличные фонари. Жильцы дома скептически относятся к такой идее, так как считают, что неосвещенный двор привлечет бродяг и бездомных.
Bez Tabu связалась с самоуправлением Саласпилса, попросив их прокомментировать ситуацию. По словам передачи, муниципалитет, спустя 3 дня, прислал скупой комментарий по электронной почте.
"Земля является совместной собственностью здания на улице Целтниеку, 6Б. После согласования строительного проекта самоуправление софинансировало работы по благоустройству здания на улице Целтниеку 6Б, в том числе строительство освещения, подключение его к электрической сети здания на улице Целтниеку 6Б. Общедоступная кадастровая карта показывает, что собственность самоуправления - незастроенная улица, находится за домом на улице Целтниеку 6В и не имеет отношения к упомянутому освещению. Муниципалитет не вправе вкладывать средства в содержание частной собственности", - сказано в заявлении властей города.
С позицией самоуправления согласен и глава Латвийской ассоциации управляющих недвижимостью Витольд Пейпиньш. По его словам, если городская дума согласится покрыть расходы на наружное освещение конкретного дома, то такой льготы захотят и другие жители Саласпилса. Он подчеркивает, что по закону муниципалитет не может инвестировать в частную собственность, и в этом случае жителям просто необходимо подумать о том, как сделать уличное освещение более экономичным.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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