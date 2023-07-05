Ассоциация торговцев: снизились цены на 70% продуктов питания

По словам главы ассоциации, по сравнению со вторым кварталом 2022 года цены на отдельные продукты снизились на 40%.

Так, в июне цена на российский сыр выросла на 3,6%, а голландский сыр подешевел на 2,5%. При этом цена яиц среднего размера в июне по сравнению с мартом снизилась на 21,6%.

В июне также снизились цены на молоко, которое было на 29,8% дешевле, чем в марте. С другой стороны, цены на сметану в июне снизились на 7,4%, на сливочное масло - на 10,7%, на сливки - на 4,6%, на творог - на 9,9%.

При этом цены на сардельки снизились на 20,4%, а на колбасные изделия - на 29,9%. Цыплята-бройлеры подешевели на 5,1%.

Белый хлеб в июне подешевел на 8,3%, а ржаной хлеб подорожал на 2,1%.

Комментируя наблюдаемое снижение цен на продукты питания, Данусевич отмечает, что эта тенденция положительна для потребителя, так как инфляция в продовольственной группе замедлилась.

Он также допускает, что снижение цен также связано с переговорами торговцев в Министерстве земледелия, в результате которых производители снизили цены, а торговцы значительно увеличили долю произведенных в Латвии товаров на полках.

Данусевич также сообщил, что недавно опубликованное исследование о ценах в ЕС и дружественных странах показывает, что общий уровень цен в Латвии немного выше, чем в Литве, и намного ниже, чем в Эстонии.