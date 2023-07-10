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Рижская дума выделит пособие реэмигрантам в размере 1845 евро

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Здание Рижской думы
Здание Рижской думы Фото: Evija Trifanova/LETA

Для поддержки реэмигрантов Рижское самоуправление выделит пособия в размере 1845 евро. Это предусмотрено в проекте "Программы поддержки релокации диаспоры". Этот проект Рижская дума собирается рассмотреть на следующей неделе.

Целью пособий является поддержка латвийских реэмигрантов, которые недавно вернулись или хотят вернуться в Латвию.

Поддержка предоставляется из финансовых средств, предусмотренных для этой цели в бюджете самоуправления города Риги.

Претендовать на пособие смогут реэмигранты, которые вернулись в Латвию из-за границы и получили статус резидента не ранее, чем за 180 дней до подачи заявления.

Для получения пособия первое задекларированное место жительства реэмигранта после возвращения из-за границы, а также в день подачи заявления должно находиться в Риге.

Он должен проработать в компании, зарегистрированной в Латвии, не менее последних четырех месяцев, а его брутто - зарплата за это время должна составлять не менее 2500 евро.

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