Цены на энергоресурсы увеличивают интерес к реновации зданий, но инфляция его тормозит

Государственная поддержка также подвергается критике - объем финансирования недостаточен, а оформить документы сложно.

По оценкам Минэкономики, в настоящее время около 75% жилого фонда Латвии нуждаются в реновации.

По данным Финансового института развития Altum, при его поддержке в среднем реновируется от 100 до 120 многоквартирных домов, а в этом году их может быть 200.

Причины, по которым граждане не активно участвуют в мерах по повышению энергоэффективности, Минэкономики связывает с низкой платежеспособностью, большими долгами по коммунальным платежам, длительным сроком окупаемости мер по энергоэффективности, высокими процентными ставками финансирования, а также очень высокой в настоящее время инфляцией.

"При этом следует учитывать, что для получении поддержки на реновацию здания необходимо обеспечить согласие большинства жителей домов, организовать собрания, разъяснительные меры для жильцов. Людей отпугивает и предстоящая работа с документами, ведь для получения финансирования ЕС необходимо подготовить относительно большой объем документов и привлечь много людей. По этой причине во многих случаях реализация мер по энергоэффективности останавливается из-за незаинтересованности, неосведомленности и нежелания людей участвовать", - отмечают в министерстве.