Цены на энергоресурсы увеличивают интерес к реновации зданий, но инфляция его тормозит

По данным Министерства экономики, с 2009 года в Латвии было реновировано почти 1400 зданий. Интерес к энергоэффективности зданий особенно возрос в 2022 году, когда цены на энергоресурсы стремительно росли, однако быстро растущие инфляция и стоимость строительства не способствуют практическим действиям, пишет издание Dienas Bizness.
Государственная поддержка также подвергается критике - объем финансирования недостаточен, а оформить документы сложно.
По оценкам Минэкономики, в настоящее время около 75% жилого фонда Латвии нуждаются в реновации.
По данным Финансового института развития Altum, при его поддержке в среднем реновируется от 100 до 120 многоквартирных домов, а в этом году их может быть 200.
Причины, по которым граждане не активно участвуют в мерах по повышению энергоэффективности, Минэкономики связывает с низкой платежеспособностью, большими долгами по коммунальным платежам, длительным сроком окупаемости мер по энергоэффективности, высокими процентными ставками финансирования, а также очень высокой в настоящее время инфляцией.
"При этом следует учитывать, что для получении поддержки на реновацию здания необходимо обеспечить согласие большинства жителей домов, организовать собрания, разъяснительные меры для жильцов. Людей отпугивает и предстоящая работа с документами, ведь для получения финансирования ЕС необходимо подготовить относительно большой объем документов и привлечь много людей. По этой причине во многих случаях реализация мер по энергоэффективности останавливается из-за незаинтересованности, неосведомленности и нежелания людей участвовать", - отмечают в министерстве.
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