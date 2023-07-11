Опрос: три четверти латвийцев задумываются о дополнительном заработке

В том числе 41% реализовали свое желание, а 36% ничего не сделали для дополнительных доходов, хотя думали об этом.

Основной причиной поиска возможностей заработка является рост стоимости жизни.

В условиях растущих повседневных расходов почти половина, или 47% населения Латвии недовольны своими доходами и ищут возможность их пополнить.

Для сравнения, в аналогичном опросе трехлетней давности на дороговизну повседневной жизни, которая заставляет искать способы заработка, указали 32% опрошенных. С другой стороны, 42% опрошенных признали, что просто хотят больше зарабатывать.

Популярные виды дополнительного заработка

Чаще всего люди для получения дополнительного дохода занимаются профессиональными консультациями (10% от всех опрошенных), оказывают различные творческие услуги - дизайн, фотосъемка, подготовка текстов и другие (9%), а 8% оказывали услуги бытового характера (ремонтные работы, уход за детьми и т.п).

Кроме того, люди вкладывали средства, сдавали недвижимость в аренду, продавали свои изделия ручной работы или произведения искусства, продавали то, что выращивали или готовили сами, работали курьерами по доставке еды и выполняли другую работу.

Сколько зарабатывают?

Из числа респондентов, которые имели дополнительные заработки за последние 12 месяцев, 52% дополнительно зарабатывали до 200 евро в месяц, 22% - от 200 до 800 евро, а 9% удалось заработать даже более 800 евро.

Правда, 59% населения ничего не сделали для пополнения своего бюджета за последний год, а 30% из них затрудняются сказать, чем бы они хотели заниматься. В качестве препятствий для получения дополнительного люди указывали нехватку времени (39%, без изменений с 2020 года), отсутствие уверенности в своих навыках (28%), а также неблагоприятные законы, налоги и бюрократию (23%), хотя количество таких ответов значительно уменьшилось по сравнению с предыдущим опросом.

В целом почти две трети или 61% опрошенных довольны своей работой и карьерой, но только 50% довольны своей зарплатой.

В опросе участвовал 1001 житель Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.