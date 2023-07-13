СГД остановила деятельность компании, опосредованно принадлежащей Петру Авену

По информации Firmas.lv, решением Службы государственных доходов (СГД) остановлена хозяйственная деятельность компании SIA Klauģu muiža, опосредованно принадлежащей находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Петру Авену.
СГД приняла решение о приостановке хозяйственной деятельности 5 июля. В то же время СГД применила запрет на реорганизацию общества и смену участников. Долг Klauģu muiža по налогам, который администрирует СГД, на 20 июня составлял 5450,22 евро.
В 2020 году Klauģu muiža работала с оборотом в 323 353 евро и понесла убытки в размере 3,629 миллиона евро. Финансовые результаты за 2021 и 2022 годы еще не опубликованы.
Предприятие Klauģu muiža было зарегистрировано в 2011 году, уставный капитал компании составляет 2845 евро. Владельцем компании является Abacus (Cyprus) Limited, зарегистрированная на Кипре, а реальным бенефициаром является Авен.
Компании принадлежит SIA Klauģu muiža RE, которое, в свою очередь, является владельцем SIA Ezermaļu mežu ipăsumi. Хозяйственная деятельность этих двух компаний не приостановлена, однако к ним применен ряд запретов СГД, в том числе на перерегистрацию и экспроприацию долей капитала.
Как сообщалось, Петр Авен включен в санкционный список Европейского Союза (ЕС) как один из близких к президенту России Владимиру Путину олигархов, который активно оказывал материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины, и извлекал из этого выгоду. Авен пообещал оспорить эти обвинения в суде.
В феврале 2023 года программа Nekā personīga на TV3 сообщила, что у Авена в Латвии заморожены не только банковские активы, но и недвижимость на улице Кришьяня Валдемара в Риге, где он собирался выставить свою коллекцию фарфора и произведений искусства. А также почти 60 гектаров в Лаздонской волости и его современная усадьба Клаугю с несколькими постройками и вертолетной площадкой. Собственность Авена оказалась под арестом и в других странах Европы: итальянская полиция конфисковала частично принадлежащую Авену виллу на Сардинии, а его имущество в Лондоне заморожено.
В программе TV3 сообщили, что Авену не запрещен въезд в Латвию, ведь он не только гражданин России, но и гражданин Латвии. Однако, в свое время Управление по предупреждению и борьбе с коррупцией проводило расследование обстоятельств получения Авеном гражданства. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления, однако был констатирован особый фаворитизм руководства Управления по делам гражданства и миграции в отношении Авена.
В прошлом году, после вторжения России в Украину, начались дискуссии о том, следует ли разрешить Авену сохранить свое гражданство. В апреле прошлого года Сейм принял поправки о лишении латвийского гражданства лиц с двойным гражданством, оказавших разного рода поддержку странам-агрессорам.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!