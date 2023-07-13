СГД остановила деятельность компании, опосредованно принадлежащей Петру Авену

В феврале 2023 года программа Nekā personīga на TV3 сообщила, что у Авена в Латвии заморожены не только банковские активы, но и недвижимость на улице Кришьяня Валдемара в Риге, где он собирался выставить свою коллекцию фарфора и произведений искусства. А также почти 60 гектаров в Лаздонской волости и его современная усадьба Клаугю с несколькими постройками и вертолетной площадкой. Собственность Авена оказалась под арестом и в других странах Европы: итальянская полиция конфисковала частично принадлежащую Авену виллу на Сардинии, а его имущество в Лондоне заморожено.

В программе TV3 сообщили, что Авену не запрещен въезд в Латвию, ведь он не только гражданин России, но и гражданин Латвии. Однако, в свое время Управление по предупреждению и борьбе с коррупцией проводило расследование обстоятельств получения Авеном гражданства. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления, однако был констатирован особый фаворитизм руководства Управления по делам гражданства и миграции в отношении Авена.

В прошлом году, после вторжения России в Украину, начались дискуссии о том, следует ли разрешить Авену сохранить свое гражданство. В апреле прошлого года Сейм принял поправки о лишении латвийского гражданства лиц с двойным гражданством, оказавших разного рода поддержку странам-агрессорам.