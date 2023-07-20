Красная смородина почти по 50 евро за кг. Жители удивлены ценами в магазинах

Ясности в вопросе цен на продукты питания нет. В обществе царит непонимание, экономисты признают, что устойчивость цен необъяснима, а торговцы и переработчики винят в дороговизне продуктов друг друга.

Эксперт сферы Ингуна Гулбе указывает, что нет такого, что цены не снижаются вообще - значительно дешевле стали молочные продукты - однако цены в любом случае остаются слишком высокими.

"У нас [в Латвии] есть только две такие нормальные, ну, как мы понимаем, обычные продуктовые сети. Это свидетельствует о том, что конкуренция все-таки не столь велика и так сильно не мотивирует их смотреть, как еще можно на чем-то сэкономить, оптимизировать, чтобы можно было снизить цены", - говорит Гулбе.

Упомянутая ранее красная смородина, увиденная в одном из магазинов Rimi, - один из самых обсуждаемых в конце недели случаев.

Чтобы сравнить цены по стране, "Новости TV3" отправились на Рижский центральный рынок и выяснили, что полкоробки красной смородины можно приобрести за один евро, а килограмм - за 3,5 евро.

Комментируя ситуацию, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис указывает: "Если коротко в трех словах, то просто соответственное предприятие этой смородиной торгует в этой упаковке без малого круглый год. Оно получает ее из Чили, иногда из Бельгии, из разных мест, и в основном это десертная красная смородина, задуманная для мороженого, кондитерских изделий. Сам торговец, конечно, поступает неадекватно, если у него такие издержки, то не реагировать и не объяснять, а возможно, и не менять цену, совершенно неадекватно. Вот, что я могу сказать".

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