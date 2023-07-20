Названы самые щедро оплачиваемые государственные должностные лица в Латвии

Вторым по доходам государственным должностным лицом в прошлом году стал председатель правления авиакомпании airBaltic Мартиньш Гаусс, на счет которого поступило 1,27 млн евро.

По сравнению с 2021 годом доход Гаусса увеличился на 53%, достигнув в среднем 105 900 евро в месяц. Такой большой доход не получал ни один другой управляющий компанией с государственным капиталом.

Администратор неплатежеспособности KVV Liepājas metalurgs Аргита Яунслейне в прошлом году зарабатывала в среднем 25 000 евро в месяц.

Следующим по зарплате является Улдис Татарчук, председатель правления Tet, чей среднемесячный доход составляет около 24 300 евро.

Андрис Лукстиньш, председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения, также получал гораздо более высокую зарплату, чем в предыдущем году - в среднем 13 600 евро в месяц, что на 68% больше.

Бывший депутат Сейма Алдис Гобземс получил от продажи имущества в прошлом году 340 тысяч евро. Депутат комментирует в декларации, что "имущество было продано в связи с преследованием меня со стороны Латвийской Республики и попытками материально уничтожить".