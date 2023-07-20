Названы самые щедро оплачиваемые государственные должностные лица в Латвии

В прошлом году список самых высокооплачиваемых государственных должностных лиц возглавлял администратор неплатежеспособности PNB banka Виго Крастиньш, который зарабатывал в месяц почти 14 месячных окладов президента Латвии, или 109 000 евро, сообщает журнал Ir со ссылкой на публичную информацию Службы государственных доходов (VID).
Вторым по доходам государственным должностным лицом в прошлом году стал председатель правления авиакомпании airBaltic Мартиньш Гаусс, на счет которого поступило 1,27 млн евро.
По сравнению с 2021 годом доход Гаусса увеличился на 53%, достигнув в среднем 105 900 евро в месяц. Такой большой доход не получал ни один другой управляющий компанией с государственным капиталом.
Администратор неплатежеспособности KVV Liepājas metalurgs Аргита Яунслейне в прошлом году зарабатывала в среднем 25 000 евро в месяц.
Следующим по зарплате является Улдис Татарчук, председатель правления Tet, чей среднемесячный доход составляет около 24 300 евро.
Андрис Лукстиньш, председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения, также получал гораздо более высокую зарплату, чем в предыдущем году - в среднем 13 600 евро в месяц, что на 68% больше.
Бывший депутат Сейма Алдис Гобземс получил от продажи имущества в прошлом году 340 тысяч евро. Депутат комментирует в декларации, что "имущество было продано в связи с преследованием меня со стороны Латвийской Республики и попытками материально уничтожить".
Советник министра сообщения Янис Иесалниекс (Национальное объединение) в прошлом году получил в подарок от матери 33 000 евро, годом ранее - 23 000 евро от отца, а еще раньше - 58 000 евро от обоих родителей. Эти деньги предназначены для строительства семейного дома.
Самые большие сбережения на счетах имеют председатель правления Латвийской национальной оперы и балета Эгил Силиньш (2,25 млн евро), Мартиньш Гаусс (645 000 евро) и бывший председатель Вентспилсской думы Айвар Лембергс (605 000 евро).
Между тем наличными Лембергс задекларировал сбережения в размере 135 000 евро, депутат Айнарс Шлесерс - 120 000 евро, администратор неплатежеспособности Айнарс Винкалс - 118 000 евро.
Хотя зарплата президента не позволила Эгилу Левитсу занять первое место в списке самых высокооплачиваемых чиновников, его декларация выделяется своими вложениями в различные финансовые инструменты - около 970 000 евро.
Экс-депутат Сейма Юлия Степаненко выделяется количеством недвижимости. Она владеет или совместно владеет 19 объектами недвижимости в Риге и одним в Марупе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!