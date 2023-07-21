Подорожавшие продукты: старые цены не вернутся

Чтобы облегчить нагрузку на кошельки покупателей, необходимы комплексные решения, в том числе снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания.

"Производитель не получает даже трети от конечной цены продукта, что подтверждает и исследование Центрального союза молокопереработчиков Латвии - он получает 25% от цены пачки молока. В Германии, например, производитель получает 60%", - заявил на организованной агентством LЕТА дискуссии "Цены на продукты - где коренятся проблемы и чего ждать в будущем?" председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис.

Одна из причин такой большой разницы - НДС, который в Латвии составляет 21%, а в Германии - 7%. Что касается решений, то одним из них могло бы стать снижение НДС на продукты питания.

Крестьянские организации неоднократно призывали правительство ввести эту сниженную ставку (это обещали почти все партии в своих предвыборных кампаниях), но все осталось по-прежнему. Звучит аргумент, что в выигрыше будут торговцы, а не покупатели.

На самом деле НДС легко собрать, поэтому от него вряд ли откажутся, рассуждали присутствующие. Это как налог на недвижимость, который ввели во время кризиса, обещали как краткосрочное решение, но он остался до сих пор.