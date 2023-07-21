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Полиция разыскивает без вести пропавшую несовершеннолетнюю Саманту

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Саманта Залите
Саманта Залите Фото: PDP / Personu datu pārlūks; versija 3.4.3.

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшую Саманту Залите 2008 года рождения, которая вышла из дома, пояснив, что пойдет на прогулку в Межапарк, и не вернулась.

Приметы девочки: на правой руке шрам. Была одета в светлую футболку с короткими рукавами, спортивные штаны с цветочным узором, на ногах - черные кроссовки. С собой была поясная сумка.

Полиция просит осмотреть фотографию девочки и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

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