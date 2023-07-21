Полиция разыскивает без вести пропавшую несовершеннолетнюю Саманту

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшую Саманту Залите 2008 года рождения, которая вышла из дома, пояснив, что пойдет на прогулку в Межапарк, и не вернулась.
Приметы девочки: на правой руке шрам. Была одета в светлую футболку с короткими рукавами, спортивные штаны с цветочным узором, на ногах - черные кроссовки. С собой была поясная сумка.
Полиция просит осмотреть фотографию девочки и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.
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