Полиция разыскивает без вести пропавшую несовершеннолетнюю Саманту

Приметы девочки: на правой руке шрам. Была одета в светлую футболку с короткими рукавами, спортивные штаны с цветочным узором, на ногах - черные кроссовки. С собой была поясная сумка.

Полиция просит осмотреть фотографию девочки и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.