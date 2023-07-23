Здание представительства Латвии при ООН перестроят за 8,522 млн долларов

Здание Постоянного представительства Латвии при Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, США, будет перестроено за 8,522 млн долларов США (7,611 млн евро) путем объединения двух смежных объектов, сообщает LETA со ссылкой на электронную систему закупок.
Valsts nekustamie ipsumi (VNI) объявила закрытый тендер на реконструкцию зданий, недалеко от штаб-квартиры ООН.
В конкурсе была получена одна заявка, и контракт на сумму 8 522 584 долларов США или 7 611 489 евро был заключен с зарегистрированной в США компанией Vanguard Construction & Development Co. Срок строительных работ составит 12 месяцев.
В описании плана строительства указано, что объединение и реконструкция двух зданий будут осуществлены с целью адаптации обоих зданий к структуре представительства Латвии в ООН. Два здания, каждое из которых в настоящее время имеет собственный адрес, и прилегающий земельный участок будут объединены под одним адресом.
Планируется, что в цокольном этаже и на 1-м этаже будут офисные помещения, на 2-м этаже - представительская зона или холл с зоной отдыха, 3-й этаж будет разделен на две части, состоящие из офисных помещений и гостевых спален. На 4 этаже будет квартира на одну семью.
В ходе ремонта необходимо провести демонтаж существующих стен, лестниц, перегородок, перекрытий, полов и других конструкций, возведение новых несущих и других конструкций, построить новую лестницу и установить лифт.
Также планируется поднять потолок последнего этажа и заменить конструкции кровли, перестроить двор, восстановить фасад и заменить окна.
Проект будет разделен на две части. Строительные работы первой части начнутся сразу после заключения договора, а строительные работы второй части - после получения заключения Департамента дорожного движения Нью-Йорка и разрешения строительного совета.
Вторая часть строительства в настоящее время согласовывается с Департаментом транспорта Нью-Йорка, а планируемое время получения разрешения - июль 2023 года.
Первая часть работ ограничится реконструкцией двора, зданий и обновлением фасада здания. Во второй части будут построены входные узлы, лестницы и лифт для инвалидов, а также благоустроен фасад здания.
В здании будут построены новые инженерные сети – водопровод, бытовая и ливневая канализация, электричество, газовое отопление, вентиляция и охлаждение, а также коммуникации. Также планируется установить новый генератор и резервный источник питания.
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