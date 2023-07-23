Здание представительства Латвии при ООН перестроят за 8,522 млн долларов

Valsts nekustamie ipsumi (VNI) объявила закрытый тендер на реконструкцию зданий, недалеко от штаб-квартиры ООН.

В конкурсе была получена одна заявка, и контракт на сумму 8 522 584 долларов США или 7 611 489 евро был заключен с зарегистрированной в США компанией Vanguard Construction & Development Co. Срок строительных работ составит 12 месяцев.

В описании плана строительства указано, что объединение и реконструкция двух зданий будут осуществлены с целью адаптации обоих зданий к структуре представительства Латвии в ООН. Два здания, каждое из которых в настоящее время имеет собственный адрес, и прилегающий земельный участок будут объединены под одним адресом.

Планируется, что в цокольном этаже и на 1-м этаже будут офисные помещения, на 2-м этаже - представительская зона или холл с зоной отдыха, 3-й этаж будет разделен на две части, состоящие из офисных помещений и гостевых спален. На 4 этаже будет квартира на одну семью.