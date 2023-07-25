Видео ⟩ В Юрмале затопило улицы. Движение осложнено

В частности, сильный ливень осложнил движение в Юрмале, где, судя по видео в соцсетях, конкретно затопило улицу.

Синоптики ранее сообщали, что в ночь с 24 на 25 июля территорию страны с юго-запада настигнет зона осадков, которая во второй половине ночи и с утра местами принесет сильные ливни с количеством осадков до 10-19 мм, в отдельных районах дождь будет сопровождаться грозой и порывистым ветром.

Продолжатся ливни и в первой половине дня.

Как свидетельствует приложение Waze, затопило проспект Межапарка у парка Дзинтари, а также проспект Дзинтару и улицу Ригас недалеко от упомянутого парка. Кроме того, о затоплении сообщается и на улице Юрас недалеко от пляжа Майори.