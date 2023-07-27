Провластные российские блогеры и СМИ распространили рекламу, по сюжету которой у немецкой семьи отбирают имущество в качестве помощи Украине. Заявлялось, что это ролик крайне правой партии "Альтернатива для Германии". Однако журналистам и фактчекрам удалось выяснить, что в ролике сыграли российские актеры, рассказывает "Медуза".
Фейк пропаганды РФ: "социальная реклама" якобы из Германии - в ролях российские актеры
Журналистам "Радио Свобода" Марку Крутову, "Агентства" и фактчекеру Илье Беру удалось независимо друг от друга установить, что в рекламе снялись российские актеры. Предположительно видео было создано в России.
Ролик снят на немецком языке. По его сюжету, люди из государственных органов приходят в дом семьи из Германии. В это время семья смотрит по телевизору эмоциональное выступление канцлера страны Олафа Шольца о том, что нужно оказывать помощь Украине. Люди в форме забирают имущество у семьи, а также вешают на стену портрет президента Украины Владимира Зеленского, произнося "Хайль Зеленский".
В конце рекламы появляются титры: "Из бюджета Германии уже на войну в Украине уже отправлено более 22 миллиардов евро. Если ваша страна в НАТО, будьте готовы к НАТО в своем доме".
Видео разлетелось по Telegram-каналам российских пропагандистов и "военкоров". Разные СМИ назвали этот ролик "немецкой социальной рекламой" или же "политической рекламой из Германии".
При этом упомянутая партия "Альтернатива для Германии" в ролике не упоминается, а на сайте партии об этом видео ничего не найти, как и в немецкой прессе, пишет "Радио Свобода".
Согласно информации Ильи Бера, впервые реклама появилась в немецком и нидерландском сегментах Twitter. Бер и журналисты "Радио Свобода" и "Агентства" с помощью анализа лиц установили личности актеров, которые сыграли в ролике.
Роль мужа сыграл российский актер Валентин Воробьев, жены - москвичка Юлия Конюхова. Руководительницу чиновников сыграла российская актриса Юлия Мандрико, а одного из ее подчиненных - актер Игорь Алексеев.
The 'father' is the Russian cinema actor Valentin Vorobyev. https://t.co/OoiRsWHmXX pic.twitter.com/06wMAlTnrn— Mark Krutov (@kromark) July 26, 2023
And the 'mother' is the Russian actress Julia Konyukhova https://t.co/twWKNZPaUO pic.twitter.com/B5OpijIh9t— Mark Krutov (@kromark) July 26, 2023
Конюхова заявила "Агентству", что общаться со СМИ ей запрещают условия договора, а Мандрико вовсе проигнорировала сообщения журналистов в соцсетях.
"Радио Свобода" и "Агентство" считают, что ролик был снят в России. Илья Бер опубликовал скриншот из Instagram матери мальчика, который принимал участие в съемках. Она утверждает, что авторы видео - Russia Today.
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