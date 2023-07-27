Фейк пропаганды РФ: "социальная реклама" якобы из Германии - в ролях российские актеры

Журналистам "Радио Свобода" Марку Крутову, "Агентства" и фактчекеру Илье Беру удалось независимо друг от друга установить, что в рекламе снялись российские актеры. Предположительно видео было создано в России.

Ролик снят на немецком языке. По его сюжету, люди из государственных органов приходят в дом семьи из Германии. В это время семья смотрит по телевизору эмоциональное выступление канцлера страны Олафа Шольца о том, что нужно оказывать помощь Украине. Люди в форме забирают имущество у семьи, а также вешают на стену портрет президента Украины Владимира Зеленского, произнося "Хайль Зеленский".

В конце рекламы появляются титры: "Из бюджета Германии уже на войну в Украине уже отправлено более 22 миллиардов евро. Если ваша страна в НАТО, будьте готовы к НАТО в своем доме".

Видео разлетелось по Telegram-каналам российских пропагандистов и "военкоров". Разные СМИ назвали этот ролик "немецкой социальной рекламой" или же "политической рекламой из Германии".