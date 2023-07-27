В Балтии самые высокие цены в сети Rimi - в Латвии, а в сети Maxima - в Литве

Среди стран Балтии самые высокие цены на продукты питания в розничной сети Rimi - в Латвии, а в сети Maxima - в Литве, следует из информации, собранной Институтом сельскохозяйственных ресурсов и экономики (AREI) в июне и июле этого года.
В целом AREI составил сводку ценовых различий в Латвии, Литве и Эстонии на 189 избранных продуктов питания в сети Rimi. Выбранные продукты включают в себя как основные группы продуктов питания, сладости и соленые закуски, так и более эксклюзивные продукты - оливки, орехи и авокадо. К анализируемым товарам также относится серия товаров торговой марки Rimi.
У 80 из 189 рассмотренных товаров в латвийских Rimi - самая высокая цена в странах Балтии, а у 58 - самая низкая. Еще 38 товаров имеют цены на среднем уровне.
В литовских Rimi 55 из выбранных товаров имеют самые высокие цены в странах Балтии, а 83 товара - самые низкие.
В свою очередь, в эстонских Rimi у 64 товаров самая высокая цена среди стран Балтии, а у 56 - самая низкая. 55 товаров имеют среднюю цену.
Соответственно, в Латвии 42,3% выбранных продуктов в Rimi дороже, чем в других странах Балтии, в Литве - 29,1%, а в Эстонии - 33,9%.
При этом во всех странах Балтии в магазинах Rimi одинаковый уровень цен на три продукта - филе тихоокеанской трески без кожи, очищенные вареные и замороженные креветки Rimi, а также кукурузное масло Rimi Basic.
Также бывают случаи, когда в двух странах цена на конкретный товар идентична, а в третьей она ниже. Среди таких случаев, например, сахар марки Rimi, который в Латвии и Литве стоит 1,35 евро, а в Эстонии - 1,29 евро, а также свиные ребрышки Rimi, которые в Литве и Эстонии стоят 6,99 евро за килограмм, а в Латвии - 5,39 евро за килограмм.
В случае с Maxima AREI собрал информацию о 107 продуктах. Среди этих товаров также продукция торговых марок Maxima Favorit и Well Done.
У 46 из этих продуктов самая высокая цены в магазинах Maxima в Литве, у 35 - в магазинах Maxima в Латвии, а у 34 - в Эстонии. Самая низкая цена в Латвии - на 52 из этих товаров, в Литве - на 32, а в Эстонии - на 35.
В Латвии самая высокая цена на 32,7% из выбранных продуктов, в Литве - на 43%, а в Эстонии - на 31,8%.
Средняя цена в Латвии - у 18 товаров, в Литве - у 20 товаров, а в Эстонии - у 19. Во всех трех странах одинаковая цена в магазинах Maxima на арбуз без косточек и лук-порей.
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