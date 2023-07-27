В Балтии самые высокие цены в сети Rimi - в Латвии, а в сети Maxima - в Литве

Также бывают случаи, когда в двух странах цена на конкретный товар идентична, а в третьей она ниже. Среди таких случаев, например, сахар марки Rimi, который в Латвии и Литве стоит 1,35 евро, а в Эстонии - 1,29 евро, а также свиные ребрышки Rimi, которые в Литве и Эстонии стоят 6,99 евро за килограмм, а в Латвии - 5,39 евро за килограмм.

В случае с Maxima AREI собрал информацию о 107 продуктах. Среди этих товаров также продукция торговых марок Maxima Favorit и Well Done.

У 46 из этих продуктов самая высокая цены в магазинах Maxima в Литве, у 35 - в магазинах Maxima в Латвии, а у 34 - в Эстонии. Самая низкая цена в Латвии - на 52 из этих товаров, в Литве - на 32, а в Эстонии - на 35.

В Латвии самая высокая цена на 32,7% из выбранных продуктов, в Литве - на 43%, а в Эстонии - на 31,8%.

Средняя цена в Латвии - у 18 товаров, в Литве - у 20 товаров, а в Эстонии - у 19. Во всех трех странах одинаковая цена в магазинах Maxima на арбуз без косточек и лук-порей.