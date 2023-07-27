Эксперт: Теневая экономика сокращается

Размер теневой экономики пытались рассчитать австрийский профессор Фридрих Шнайдер с использованием макроэкономических методов, латвийские исследователи Арнис Саука и Талис Путниньш, Европейская комиссия (ЕК) и Служба государственных доходов (СГД).

Исследования, проводимые SSE Riga на протяжении многих лет, показывают, что в 2010 году показатель теневой экономики в Латвии достиг 38% валового внутреннего продукта (ВВП), через год снизился до 30%, а в 2012 году достиг 21%. В последующие десять лет индекс демонстрировал восходящую тенденцию со взлетами и падениями, пока в прошлом году не достиг 26,5%, что на 0,1% меньше, чем годом ранее.

В 2022 году индекс теневой экономики составлял 25,8% в Литве и 18% в Эстонии. С другой стороны, подсчеты Ф. Шнайдера показывают, что доля теневой экономики в ВВП Латвии снизилась с 26% до 20% в прошлом году с небольшим увеличением в ковидные годы.

Аналогичные тенденции можно наблюдать и в других странах Балтии, более того, согласно этой методике, доля теневой экономики в Латвии самая низкая по сравнению с Эстонией (23%) и Литвой (22%). По данным СГД, до 2020 года в Латвии наблюдалось снижение незадекларированных налоговых обязательств, что также подтверждается исследованиями ЕС по дефициту налога на добавленную стоимость.

На уменьшение незадекларированных налоговых обязательств в этот период указывают и другие признаки, такие как рост средней заработной платы по стране.