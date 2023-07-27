После ухода из России убытки Aldaris увеличились в четыре раза

Производитель пива AS Aldaris в прошлом году работал с оборотом 26,627 млн евро, что на 23,5% больше, чем годом ранее, при этом убытки компании выросли в четыре раза - до 8,295 млн евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.
В сообщении руководства предприятия говорится, что 5,4 млн евро прошлогодних убытков образовались в связи с принятым в результате налоговой проверки Службой государственных доходов (СГД) решением о корректировке трансфертных цен в период с 2017 года до 2020 года и соответствующей корректировке налога на прибыль.
Aldaris готовит заявление об отмене этого решения на имя генерального директора СГД, а также не исключает обращения в суд в случае неблагоприятного решения, говорится в отчете.
В отчете руководства также указано, что объем продаж Aldaris в Латвии в 2022 году составил 39,74 млн литров, что на 3% больше, чем в предыдущем году, в том числе объем продаж Mežpils alus составил 5,49 млн литров, что на 17% больше, чем в 2021 году.
В то же время в прошлом году рынок пива в Латвии сократился на 4% по сравнению с 2021 годом.
Также в отчете руководства указано, что в 2022 году доля реализованного пива Aldaris на рынке составила 28,5%, в том числе бренда Mežpils alus - 5,2%.
В отчете руководства говорится, что 2022 год был успешным для Aldaris и вне пивной категории - в сегменте алкогольных коктейлей Garage продажи в Латвии выросли на 51%, продажи энергетического напитка Battery выросли на 62%, воды Vichy - на 31%.
Компания получила подтверждение от Carlsberg Breweries о том, что она получит финансовую поддержку, что предотвращает финансовые риски для Aldaris.
С учетом того, что Aldaris прекратил любую деятельность в России, компания планирует компенсировать образовавшиеся потери продаж за счет увеличения экспорта в страны Азии и Европы и стимулирования продаж на местном рынке.
В 2021 году Aldaris работал с оборотом в 21,568 млн евро и убытками в размере 2,077 млн евро.
Aldaris входит в состав группы датских производителей пива Carlsberg, а единственным владельцем Aldaris является шведская Carlsberg Sweden Holding 2.
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